「疫苗死」比染疫死風險高！王明鉅再曝一數據「多4倍」：是警訊

▲打疫苗而死風險高於染疫死？王明鉅認為不可忽視疫苗對高齡者的風險。（圖／翻攝自Facebook／王明鉅）

記者林育綾／綜合報導

全台開放高齡者施打COVID-19疫苗，卻陸續傳出接種後猝死案例，雖然目前無顯示死因與疫苗直接相關，不過前台大醫院副院長王明鉅今（23）日先在臉書PO出一張圖表統計「疫苗死」與「染疫死」比例，隨後又分享我國高齡者打疫苗後猝死風險，竟是美國同年齡層心臟猝死的「4倍」，他表示這些計算或許粗糙，「卻是一個警訊」，不再是能用一句「背景值」、「自然死亡率」帶過的。

王明鉅醫師上午在臉書PO出一張「75歲以上注射疫苗」和「70歲以上染疫」的人數及死亡風險，粗算打疫苗的死亡風險為0.0260%，而染疫的死亡風險為0.0149%，不過兩者比較的日期、年齡等母數細項不同，也引發網友爭議認為不客觀，他說明，數字不同這是因為政府未公開相關資料。

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▲王明鉅也提到，目前台灣75歲以上長者施打疫苗後猝死的風險，比起美國同年齡層心臟猝死的風險「還高近4倍」。（圖／翻攝自Facebook／王明鉅）

而他隨後又提舉出，經他醫師和藥師友人整理數據計算，目前台灣75歲以上長者施打疫苗後猝死的風險，比起美國同年齡層心臟猝死的風險「還高上將近4倍」，但他相信台灣75歲以上的長者，因心臟猝死的機率比美國人更低。

他向《ETtoday新聞雲》解釋，美國高齡者心臟猝死的機率，通常比台灣高齡者心臟猝死的機率來得高；但我們現在打疫苗後猝死的機率，比美國心臟猝死機率還要更高，「那這代表什麼意義呢？這是不是一種警訊？」

王明鉅提到，現在台灣高齡者打疫苗後猝死，被部分人解釋為是一種自然的「背景值」，可是這些疫苗本來就是緊急授權，沒人知道它對華人高齡長者的安全性，尤其是部分特定的長者，像是洗腎族群等可能更有風險，「你能說因為死亡率還在背景值範圍內，就能擔保它（疫苗）絕對安全嗎？」

他表示，台灣「65歲以上長者」在今年6月1日至18日的死亡率，比起1月到5月和過去幾年的死亡率都還低，而且是歷史新低，「低於超過50%，甚至70%」，因為今年5月中宣告三級警戒後，許多老人也選擇躲在家、勤洗手和戴口罩，大幅低於過去因意外、車禍、摔倒等等原因而死的案例，「這數據非常重要，表示老人躲起來其實也會很安全」。

王明鉅說，自己舉出這些計算僅管有些粗糙，但要強調的是「保護老人不是只有一種方法」，現在因為老人染疫後死亡率高，就不斷叫長者去打疫苗；但如果打疫苗有風險，甚至現在猝死這麼多，「為什麼不能採取另一種保護方式，就是請他們繼續躲在家防疫呢？」如果繼續躲在家防疫，就相對不會有染疫的風險，也就沒有因染疫而死亡的風險，還比以前因為車禍、跌倒等意外而死的風險都還低。

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