　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「疫苗死」比染疫死風險高！王明鉅再曝一數據「多4倍」：是警訊

▲▼打疫苗而死風險高於染疫死？王明鉅認為不可忽視疫苗對高齡者的風險。（圖／翻攝自Facebook／王明鉅）

▲打疫苗而死風險高於染疫死？王明鉅認為不可忽視疫苗對高齡者的風險。（圖／翻攝自Facebook／王明鉅）

記者林育綾／綜合報導

全台開放高齡者施打COVID-19疫苗，卻陸續傳出接種後猝死案例，雖然目前無顯示死因與疫苗直接相關，不過前台大醫院副院長王明鉅今（23）日先在臉書PO出一張圖表統計「疫苗死」與「染疫死」比例，隨後又分享我國高齡者打疫苗後猝死風險，竟是美國同年齡層心臟猝死的「4倍」，他表示這些計算或許粗糙，「卻是一個警訊」，不再是能用一句「背景值」、「自然死亡率」帶過的。

王明鉅醫師上午在臉書PO出一張「75歲以上注射疫苗」和「70歲以上染疫」的人數及死亡風險，粗算打疫苗的死亡風險為0.0260%，而染疫的死亡風險為0.0149%，不過兩者比較的日期、年齡等母數細項不同，也引發網友爭議認為不客觀，他說明，數字不同這是因為政府未公開相關資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼打疫苗而死風險高於染疫死？王明鉅認為不可忽視疫苗對高齡者的風險。（圖／翻攝自Facebook／王明鉅）

▲王明鉅也提到，目前台灣75歲以上長者施打疫苗後猝死的風險，比起美國同年齡層心臟猝死的風險「還高近4倍」。（圖／翻攝自Facebook／王明鉅）

而他隨後又提舉出，經他醫師和藥師友人整理數據計算，目前台灣75歲以上長者施打疫苗後猝死的風險，比起美國同年齡層心臟猝死的風險「還高上將近4倍」，但他相信台灣75歲以上的長者，因心臟猝死的機率比美國人更低。

他向《ETtoday新聞雲》解釋，美國高齡者心臟猝死的機率，通常比台灣高齡者心臟猝死的機率來得高；但我們現在打疫苗後猝死的機率，比美國心臟猝死機率還要更高，「那這代表什麼意義呢？這是不是一種警訊？」

王明鉅提到，現在台灣高齡者打疫苗後猝死，被部分人解釋為是一種自然的「背景值」，可是這些疫苗本來就是緊急授權，沒人知道它對華人高齡長者的安全性，尤其是部分特定的長者，像是洗腎族群等可能更有風險，「你能說因為死亡率還在背景值範圍內，就能擔保它（疫苗）絕對安全嗎？」

他表示，台灣「65歲以上長者」在今年6月1日至18日的死亡率，比起1月到5月和過去幾年的死亡率都還低，而且是歷史新低，「低於超過50%，甚至70%」，因為今年5月中宣告三級警戒後，許多老人也選擇躲在家、勤洗手和戴口罩，大幅低於過去因意外、車禍、摔倒等等原因而死的案例，「這數據非常重要，表示老人躲起來其實也會很安全」。

王明鉅說，自己舉出這些計算僅管有些粗糙，但要強調的是「保護老人不是只有一種方法」，現在因為老人染疫後死亡率高，就不斷叫長者去打疫苗；但如果打疫苗有風險，甚至現在猝死這麼多，「為什麼不能採取另一種保護方式，就是請他們繼續躲在家防疫呢？」如果繼續躲在家防疫，就相對不會有染疫的風險，也就沒有因染疫而死亡的風險，還比以前因為車禍、跌倒等意外而死的風險都還低。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
台大醫院又添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列
快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄群聚」　恩主公還原狀況
三級警戒延712！　六都首長「解封關鍵曝光」
公職妹「20歲買1200萬房」原因驚呆！　內行精算：一定賺
憂變種病毒！祕魯返台祖孫確診　小黃司機、乘客、好友、2家人全
陳其邁劍指新北「錯失3次機會」！　害高雄2家庭7人染疫
疫情失業！巨乳店員改賣雞肉飯爆紅　「男客吃完超爽」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫院又添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列」

「疫苗殘劑」給30歲以上預約施打　陳時中：傾向開放！

7月起可自由選疫苗廠牌！陳時中：看現場有哪牌「再決定要不要」

休業攤商「桃苗中彰」趴趴走染疫　回南投老家順風車載友「雙中」

石門水庫蓄水率逾五成燈號「橙轉黃」　網友臉書直播「轉藍」有誤

注射處腫5天！護理師打莫德納「手臂冒紅疹」　副作用全公開

三級警戒延712！六都首長「解封立場曝光」　陳其邁忍不住反問

「疫苗死」比染疫死風險高！王明鉅再曝一數據「多4倍」：是警訊

高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝！婚紗街拍家庭照

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中...追祕魯返台祖孫變種病毒

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

台大醫院又添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列」

「疫苗殘劑」給30歲以上預約施打　陳時中：傾向開放！

7月起可自由選疫苗廠牌！陳時中：看現場有哪牌「再決定要不要」

休業攤商「桃苗中彰」趴趴走染疫　回南投老家順風車載友「雙中」

石門水庫蓄水率逾五成燈號「橙轉黃」　網友臉書直播「轉藍」有誤

注射處腫5天！護理師打莫德納「手臂冒紅疹」　副作用全公開

三級警戒延712！六都首長「解封立場曝光」　陳其邁忍不住反問

「疫苗死」比染疫死風險高！王明鉅再曝一數據「多4倍」：是警訊

高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝！婚紗街拍家庭照

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中...追祕魯返台祖孫變種病毒

南韓賣翻「法式草莓泡芙星冰樂」台灣上市啦　冰甜滋味一喝就愛上！

陳冲：英國入CPTPP是警鐘　台灣再不積極「恐被供應鏈跳過」　　

台大醫院又添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列」

「最美皇后」秦嵐41歲素顏根本少女！　躺床自拍無P真面目超震撼

吳鳳科大USR社區課程線上交流　疫情宅在家學十八般「手工藝」

「巨大毛跟鞋」遺落在馬路！　網放大看翹臀笑噴：穿著歐告的惡魔

裘莉關心非洲20年沒間斷！　親自現身難民營心疼：從沒這麼擔心

櫃買：創櫃板再添生力軍　瀚將文教將於7／5辦理登錄前籌資

快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄7人染疫」　恩主公醫院曝光沒匡列原因

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

快訊／再增24死！今增本土104例

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

快訊／今增104例本土　各縣市分佈曝光！

即／陳其邁怒了！砲火猛攻新北「錯失疫調機會」

629解封「還是再延712？」　鄉民答案超一致

六都首長防疫「第1名是他」！醫師提醒第5名注意

更多熱門

相關新聞

注射處腫5天！護理師打莫德納手臂冒紅疹

注射處腫5天！護理師打莫德納手臂冒紅疹

新冠肺炎疫情肆虐，政府積極推動疫苗施打工作。一名護理師發文分享施打莫德納疫苗後的心得，提到每個人體質不同，所以產生的反應也不同，而她是所有同仁中，狀況較為明顯的人，除了手腕痠痛，喉嚨也有輕微腫脹感，第4天手臂更出現了紅疹，「像被蚊子叮的感覺」，不過第5天情況就好轉了。

大肚山11人群聚喝酒　66萬恐噴飛

大肚山11人群聚喝酒　66萬恐噴飛

高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝

高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中

批新北「錯失疫調3次機會」！陳其邁：離譜

批新北「錯失疫調3次機會」！陳其邁：離譜

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

快訊／再增24死！今增本土104例

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面