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吃這些藥能打新冠疫苗嗎？台大醫院設QA專區　疫苗熱門問題一次看

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種,聯合醫院,醫護接種疫苗,施打疫苗,醫護人員。（圖／記者周宸亘攝）

▲新冠疫苗該怎麼打？台大醫院設立「QA專區」一次看。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者林育綾／綜合報導

台灣目前接種新冠疫苗約154萬人，卻也爆發許多施打後不良反應，讓民眾感到焦慮，產生各種疑問和謠言；台大醫院特地成立「疫苗QA專區」，針對各種熱門問題提供回答，包括能否混打、隔多久該打第二劑、副作用有哪些、引發血栓機率、若有特定疾病及固定用藥能否施打⋯等，都有詳盡說明。

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

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▲新冠疫苗接種之後的防護力，讓許多人關心。（圖／記者湯興漢攝）

施打疫苗的防護力、能否只打一劑？能否混打？

許多人關心接種新冠疫苗之後的防護力，台大醫院疫苗QA專區提到，「在接種第一劑疫苗21天後，仍有少數機會會罹患COVID-19，但可有效預防COVID-19重症，大幅減少住院機會及死亡」。

而兩劑型的疫苗，是否可以打一劑就好？由於目前尚無足夠證據說明只打一劑疫苗有多少的保護力，但目前研究指出施打一劑後，觀察28天後可達臨床上8成以上效率，但也有研究指出，BNT疫苗只打一劑時，恐怕無法對英國和南非變種病毒產生足夠保護力。

那麼民眾能否第一劑打AZ，第二劑打Moderna？台灣CDC目前不建議，因為尚無足夠安全性與疫苗效力證據；但若已如此施打，也不需補打。加拿大NACI則建議，考量有疫苗不足、VITT風險、增加短期免疫反應，可於第一劑AZ/COVISHIELD疫苗後間隔8~12週，再施打mRNA疫苗（輝瑞、莫德納），但是會增加輕度到中度的不良反應；若第一劑接種mRNA疫苗，則可混打他種mRNA疫苗，但是第二劑不建議改為AZ/COVISHIELD疫苗。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲若第一劑接種mRNA疫苗，則可混打他種mRNA疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

接種新冠疫苗後的副作用？

很多人擔心疫苗副作用，目前AZ第一劑接種後，主要副作用為注射部位疼痛(58%)、疲倦(52%)、肌肉痛(48%)與頭痛(37%)；發燒約佔26.9%並且不超過2天；約有12%第二天會於注射部位產生腫塊。而AZ第二劑接種後，主要副作用為注射部位疼痛(45%)、疲倦(25%)；發燒約佔3.0%。

而莫德納（Moderna）第一劑接種後，主要副作用為注射部位疼痛(80%)、疲倦(35%)、肌肉痛(28%)、頭痛(18%)與關節痛(5%)；發燒(3.3%)通常不超過2天，其他有注射側腋下腫脹或壓痛(<5%)，這些症狀通常隨年齡層增加而減少，輕微並於數天內消失。

還有民眾聽聞，疫苗可能會引發嚴重的「過敏性休克」，詢問能否先用抗組織胺？台大醫院表示，目前美國CDC強烈「不建議」，且注射疫苗前，一律不建議預防性使用普拿疼或NSAID藥物。

至於先前流傳打完疫苗引發「血栓」的疑慮，台大醫院表示，目前全球個案數太少，無明確風險因子，粗估機率為每10萬人中有0.79至3.77人，等於跟一張統一發票「中三獎、四獎」的機率差不多，而感染COVID住院中發現靜脈血栓約為3-20%。

若打完疫苗引發血栓，會先發生什麼症狀？以AZ疫苗為例，施打後4到28天內，可能會嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇，也可能會嚴重且持續腹痛超過24小時以上、下肢腫脹或疼痛、嚴重胸痛或呼吸困難、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等。

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫苗施打後引發「血栓」的機率，跟統一發票「中三獎、四獎」的機率差不多。（圖／記者湯興漢攝）

吃這些藥能打疫苗嗎？

另外若平時有在服用「賀爾蒙、避孕藥、抗凝血劑」等藥物，可以不用停藥，直接施打；不過若服用的是單線 / 雙線抗血小板藥物，建議施打後加壓施打處5~10分鐘以上，並確認是否止血或有血腫狀況。若服用的是wafarin，在施打疫苗前先確認回診的凝血功能檢查(INR)，如果皆穩定且小於3，可直接進行疫苗注射，若最近的INR不穩定或大於3，則建議回診與醫師討論。若預定施打疫苗時間與服藥時間非常接近，可考慮暫緩服藥，施打完成確認無血腫之後再服用當天藥物。

若服用的是新型抗凝血劑(NOAC)， 施打疫苗前不需要做凝血功能檢查，只是若預定施打疫苗時間與服藥時間非常接近，可考慮「暫緩服藥」，施打完成確認無血腫之後，再服用當天藥物。施打完成後加壓施打處5~10分鐘。關於抗凝血劑，詳情都可再請教主治醫師。

而有民眾常提問，有「高血壓／糖尿病／腎臟病(洗腎)／中風／心臟疾病／肺部疾病／氣喘／肝臟疾病／神經疾病／免疫不全疾病／肥胖／吸菸／貧血等，可以打疫苗嗎？」台大醫院則說，「強烈建議，有以上疾病皆建議接種疫苗」。

►台大醫院「疫苗QA專區」完整看

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