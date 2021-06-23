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家管婦PO「方艙醫院」假訊息遭逮　反問警：誰檢舉的？

▲▼台中婦人在LINE群組上傳假訊息，遭警方送辦。（圖／民眾提供）

▲婦人在LINE群組上傳假訊息，遭警方送辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

國內疫情嚴峻，假訊息充斥！台中游姓女子日前在有近4百人的LINE群組內，PO上「太原路復健醫院被市府徵收為方艙醫院」的假訊息，遭人檢舉。游女到案時還不覺得自己有錯，辯稱自己不確定才會上傳問大家，還反問警方是誰檢舉，令警方哭笑不得，詢後依法送辦。

刑事警察局第六大隊第四隊日前接獲檢舉指出，有人在LINE群組散布「太原路~復健醫院被市府徵收為方艙醫院，請避開此處，5/27啟用收置外縣市確診個案。沒事請避開！」訊息。經中央流行疫情指揮中心認定是假訊息後，立刻追查，發現該訊息為台中市55歲，目前家管的游姓女子貼文發布。

游女6月16日到案時卻沒有絲毫害怕，也不認為自己有錯。她供稱，她就是不知道這訊息是真是假，才會貼到群組上，希望大家幫確認。警詢時，她還問警方是誰檢舉的，讓警方哭笑不得。

警方表示，游女涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，警詢後移送台中地檢署偵辦。警方也呼籲，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散布、轉傳。若散布轉傳未經查證訊息，造成不必要之恐慌，影響防疫工作，更可能觸法，最高處以3年以下徒刑或併科 300萬元罰金。

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