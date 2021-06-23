快訊／竹縣照服員一採陰「11天後二採確診」！長照染疫再+9

▲竹縣今新增9例。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力、陳羿妏／新竹報導

國內今（23日）新增104例本土個案，其中新竹縣增加9例，全縣累計已88人染疫。對此，新竹縣政府稍早召開防疫記者會說明，今日9例中，5例為B長照機構住民與照服員、3例為C長照機構住民與照福員、1例為B醫療機構照服員。其中B醫療機構的照服員12日起初一採陰性，相隔11天後，22日因身體不適採檢確診，而縣府也公布其足跡。

縣府說明，B長照機構的5例（4住民、1照服員）及C長照機構的3例（1住民、2照服員），有7例都是在居家隔離，接觸者都已匡列，無高風險的公共場所活動史。

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其中，B長照機構支援的外籍服務員（案14295），因無症狀，以最後一次採檢日（6/21）作為發病日，共匡列列接觸者5人，其中3人分別於6月18及22日確診，另2人居家隔離。

第9例（案14353）為B醫療機構本國籍照服員，6月初沒有照護派遣，安排休假，6/12接獲通知返回崗位，入院進行PCR採檢，結果為陰性，直到6/22出現發燒、疲倦、關節痛，主動通報，經二次採檢PCR確診；目前已匡列15人居家隔離，高風險的公共場所活動史包括「竹東鎮和江街的統一超商及有緣便利商店，新竹市東區的武昌街郵局、中央路新光銀行、民生路郵局、民生路普吉島快餐店等6處」。

另外，縣府表示，本縣接獲通報，宜蘭縣一名確診者（案14333），一名30多歲大陸籍女性5月底曾到新竹縣友人家居住，16日開車到宜蘭，因護照過期要返大陸，向移民署投案，自費採檢陽性確診，Ct值13，而其友人隨後也出現症狀，今下午採檢，晚上報告將出爐。

