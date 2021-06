Delta+變種10國現蹤！印度累計40例　列「令人擔憂的變異株」

▲Delta+變異株已於10國現蹤,包括印度、美國、英國、葡萄牙、瑞士、日本、波蘭、尼泊爾、俄羅斯、中國。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度境內「Delta+新冠變異株」疫情持續擴散,政府已於22日把Delta+變異毒株列入令人擔憂的變異株。消息人士透露,在馬哈拉施特拉邦、喀拉拉邦、中央邦等地通報出現Delta+個案後,各地也陸續發現相關個案,如今境內Delta+確診現已來到40例左右。

綜合新德里電視台、路透等外媒報導,印度今年4月至5月爆發嚴重的第2波新冠疫情,隨著單日確診數持續下降,多地陸續解除防疫封鎖限制。然而在此之際,印度境內出現Delta+變異株(Delta Plus),依據統計,馬哈拉施特拉邦累計21例、中央邦6例、喀拉拉邦3例、泰米爾納德邦、卡納塔卡邦2例,旁遮普邦、安德拉邦及查謨各1例等。

The Delta Plus variant observed sporadically in Maharashtra, Kerala & MP, with around 40 cases identified so far and no significant increase in prevalence. These States advised for strengthening surveillance, public health measures: Government of India pic.twitter.com/kE6jweEIZD