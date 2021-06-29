LIVE／北市+20例！振興遭爆3天領百瓶疫苗　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布，新增54例本土個案，其中以新北市22例最多，其次為台北市20例，另新增8例死亡。台北市政府29日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增54例本土病例，其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月16日至6月28日。個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增8例死亡個案，為5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至6月27日。

台北市政府29日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並針對6月30日開放疫苗預約、萬華龍山寺地下街申請復業、議員爆料北市3天內發100瓶疫苗給振興醫院、與2名台北市民接觸的枋寮確診者確定感染Delta變異株等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）