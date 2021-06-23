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快訊／恩主公群聚燒高雄　7人確診！新北男端午返鄉釀傳播鏈

▲高雄市長陳其邁21日主持防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁21日主持防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武區發生一起家族群聚感個案，總共有7名成員確診，傳染給家族成員的男子平常在桃園工作，因為病後休養，同時也因為端午節返回高雄過節，跟家人們同住，沒想到傳染給家族其他人，高雄市政府衛生局也認定他是這一波仁武家庭群聚的感染源頭，這名全國確診案號14359的60多歲男子在5月24日到28日在三峽恩主公醫院開刀住院，他的鄰房病友是恩主公醫院在5月29日爆發感染的首例。

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