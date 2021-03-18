三重3匪搶銀樓…搜刮金鑽、翡翠逾2000萬！老闆遭電線綑綁關廚房

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重區重新路二段一間銀樓今（18日）上午9時許發生搶案，警方初步調查，蕭姓老闆（70歲）9時45分許正準備開店營業之際，門外突然闖進3名陌生男子，對其拳打腳踢、還將他綑綁在廚房內，隨後大肆搜刮行搶，得手約2000多萬元後揚長離去。目前警方已經鎖定嫌犯身分，正進一步調閱監視器追查中。

▲蕭姓老闆才剛要開門營業就遭到3名嫌犯闖入痛毆。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，當時3名嫌犯埋伏在銀樓門口，見老闆蕭男開門準備營業時強闖入內，3人先持辣椒水朝著蕭男猛噴，隨後拳打腳踢、毆打蕭腹部、背部及臉部，取出他身上內門鑰匙後，將其拉往廚房，並以咖啡色膠帶、電線綑綁，大肆搜刮行搶後才離去；後因蕭男不斷掙扎製造聲響，蕭妻發現異狀這才急忙協助脫困並報警處理。

▲3嫌埋伏在銀樓外，等老闆一開門隨即行搶。（圖／記者陳豐德翻攝）

經清點，銀樓一共損失黃金400兩、翡翠2大塊、鑽石40多顆，粗估財損約2000多萬元。警方指出，經調閱監視器後，確認嫌犯使用的犯案車輛中其中一台為普通重機，並於中和區和平街一帶查獲車輛與作案用安全帽，還有另名彭姓犯嫌前來取車；彭嫌向警方供稱，是接獲高嫌與綽號阿義之男子的指令，以新台幣5萬元代價到場取車，目前彭嫌涉案程度仍在深入了解中。

▼銀樓遭搶損失約2000多萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）