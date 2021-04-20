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千通騷擾電話慘挨情敵18刀亡！美豔女房仲被控下指導棋結果曝

▲▼于姓房仲18刀隨機砍殺路人被檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝、翻攝嫌犯臉書）

▲于姓房仲為了女同事，18刀殺害林姓運將未遂已被一審判刑9年8月。（資料照／記者劉昌松攝、翻攝嫌犯臉書）

記者劉昌松／台北報導

北市于姓房仲為了幫江姓女同事阻絕林姓運將騷擾，密謀「除贓狼」計畫，在江女協助下，在運將車上裝GPS定位，去年4月間埋伏刺殺18刀殺死林男，于日前已被法院依殺人未遂罪判刑9年8月，運將妻子在控告江女涉嫌幫助殺人，但台北地檢署調查認為，江女確實遭上千通電話騷擾，查無證據顯示江女知道于男要行兇，20日處分不起訴。

于姓房仲在2020年4月11日深夜11點多，持藍波刀砍殺正要回家的林姓計程車運將，運將在醫院昏迷近3個月，因家屬同意拔管離世，檢警一開使以為是兇嫌心情不好犯下的隨機殺人案，但深入調查揭發這件多角情殺案。

原來已婚的林姓運將先前也是房仲業務，曾和已婚江姓女同事發生婚外情，于男後來加入房仲業，得知江女想分手，但常在工作場合遭突然現身的林姓運將打擾，于男因愛慕江女，決心要幫江女解決問題。

▲房仲隨機殺人案，共犯女房仲照片。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲女同事被控殺人部分罪嫌不足。（圖／資料照）

2020年1月間，先是由江女在電話中套出林姓運將位置，于男前往在計程車裝上GPS定位器，事發當天，于男再穿著雨衣埋伏殺害林姓運將，因于男事後因拔管而身亡，但直接死因並年刀傷，因此在在2021年3月被台北地院依殺人未遂罪判刑，江女也在同案因協助安裝GPS，被依共犯妨害秘密罪判8個月徒刑。

不過運將的妻子認為，江女另外也涉嫌和于男共同密謀殺人，另外向台北地檢署提告，檢察官調查通聯發現，林姓運將確實曾在3、4個月間，密集撥打上千通電話給江女，江女稱只想避開騷擾的情節屬實，但其餘江女和于男的通聯、對話紀錄，都看不出江女事前知道于男要動手教訓或殺害林姓運將，涉犯共同殺人或幫助殺人的罪嫌都不足，處分不起訴江女。

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