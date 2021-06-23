190公斤世界最巨海龜受困淺水區！　印尼村民花2天成功推回大海

This made me smile: Indonesians saved and returned a leatherback turtle to the ocean after trapped in the swamp for two days in North Sulawesi.

(It’s very big and heavy) #Humanity https://t.co/HqJNjL8uz0 pic.twitter.com/VSPYbFe28R — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) June 17, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼一段影片日前引起國際熱議，中部海岸一處海邊出現一隻被困在淡水塘的巨大海龜，當地野生動物有關部門指出是世界最大的海龜物種棱皮龜（leatherback turtle，也稱革龜）。由於棱皮龜無法在岸上或淡水中存活太久，發現牠的村民們趕緊展開行動，幫助推動牠外，也不斷在牠身上潑灑海水降溫，2天後終於成功讓牠游回大海。

▲眾人把海龜推出淺水區。（圖／翻攝自推特「@AidaGreenbury」）



村民推動棱皮龜的影片日前在社群網路上吸引討論，不只東南亞的網友們，許多世界各地的網友也好奇究竟發生什麼事。據了解，當時一隻重達420磅（約190公斤）的海龜正在北蘇拉威西省（North Sulawesi）一處淡水中，想回到大海卻毫無進展，而一群在朋友家中慶生的村民們發現了這隻巨無霸海龜，便向當地野生動物官員報案。官員認為這隻棱皮龜應該是隨著漲潮時游上來，在之後卻找不到返回大海的路。

▲海龜成功回到大海。（圖／翻攝自推特「@AidaGreenbury」）

所幸棱皮龜身上並沒有被發現有任何傷口，而村民們也不願看到棱皮龜擱淺在岸上死亡，因此數十個人一同圍繞在海龜周遭，有人負責在背後協助牠前進，另一些人則找來水桶持續在牠身上潑水降溫，過程中也有人忍不住好奇摸摸海龜。在眾人的協助下，棱皮龜也很努力往海的方向爬去，最後順利回到海中時，岸上的村民們開心地歡呼。

棱皮龜是海龜中最大的物種，體長最長可達3公尺，龜殼長愈2公尺，體重則可達1噸，牠的龜殼沒有角質板，而是弱軟的革質皮膚，硬度不如烏龜，因此在海中經常成為大型掠食者如虎鯨、大白鯊等的食物。

近年來棱皮龜數量驟減，被國際自然保護聯盟列為「易危」（vulnerable）動物，主因是大量海龜蛋遭到人為竊取，以及漁船捕撈時被一併網住而造成大量死亡。過去數十年來，棱皮龜的數量估計大幅下降了40％。