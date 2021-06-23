柯文哲稱林右昌情緒發言　醫點破「核心支持者」反批：該好好檢討

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市長柯文哲日前稱北農感染源戶籍都在新北及基隆，聽到基隆市長林右昌回擊「甩鍋」後，柯文哲表示「林右昌那個是情緒性發言沒有必要」。對此，保健品品牌「MedPartner」（美的好朋友）創辦人柳林瑋醫師認為，現在連柯文哲最核心的支持者都公開痛批，真的該好好檢討。

柳林瑋醫師在粉專「MedPartner 美的好朋友」發文，表示聽完22日的台北市記者會後，心情哀莫大於心死，因為北農群聚案柯文哲接連失言，被林右昌反嗆後竟說「林右昌那個是情緒性發言沒有必要」。

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▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）







▲柳林瑋全文如上。（圖／翻攝美的好朋友粉專）

柳林瑋醫師認為，人在台北市感染，柯文哲跳出來說是基隆及新北，說有開會又被打臉，「從頭到尾你不是搞烏龍就是在說謊，結果你沒道歉，居然是說別人『情緒性發言』？而且當初北農你們外縣市員工都沒疫調好，才會出這種狀況啊…」。

「其實新北疫情沒比較好」，柳林瑋醫師指出，反觀新北市長侯友宜沒有甩鍋，而是默默讓感染人數下降，「這次柯文哲市長會被同為醫護的北市醫師公會還有其他職類醫療人員公開痛批，真的自己該好好檢討了…這些人原本是他最核心的支持者欸」。

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