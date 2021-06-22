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「台積電乞討來的？」　綠營反擊羅智強：蔣中正、宋美齡都乞丐？

▲▼羅智強批蔡政府是疫苗乞丐。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強批蔡政府是疫苗乞丐。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者陶本和／台北報導

美國、日本援助台灣的疫苗相繼到貨，國民黨市議員羅智強則嘲諷蔡政府是「疫苗乞丐」。對此，民進黨北市黨部副執行長何孟樺表示，台灣就是有這種刻薄寡恩的人，讓「鬼聯盟」有機可趁；而綠營人士說，依照羅智強的說法，先總統蔣中正與其夫人宋美齡也都是乞丐，而如今的「護國神山」台積電也是乞討來的。

何孟樺表示，互相幫助是朋友，不對等互動才是乞討，握台灣收到美日捐贈疫苗，明明是外交上的成功，羅智強卻說是「疫苗乞丐」。

何孟樺指出，美國官員認為「台灣政治疫情比病毒還嚴重」，完全被羅智強所印證，台灣就是有這種忘恩負義、刻薄寡恩、分裂台灣與盟友的人，「鬼聯盟」才有機可趁。

何孟樺表示，國民黨去年不顧國際情勢與台灣民意，繼續親中想出席海峽論壇，被中國網友看破手腳，嗆「國民黨去要飯」，難怪國民黨看什麼都在乞討。

此外，民進黨人士說，羅智強為了反民進黨、為了自己的聲量，不分青紅皂白什麼都攻擊，但這次打到美國、日本援助疫苗，非常不智。他說，1951-1965年是正式的美援年代，當時美國為了圍堵共產勢力擴張，策劃了「480法案」，協助世界各國避免被赤化，當中也包括台灣。

根據當時發放系統，主要是教會、眷村，內容包括脫脂奶粉、麵粉、食用油等，連當時試辦的小學午餐，也幾乎都是用美援的物資辦理。

民進黨人士指出，不只是民生經濟，水利、電力、通訊、交通等各種公共建設也都有美援協助，過去被國民黨當作蔣經國政績樣板的中橫公路，無論是營造經費、機械工具，甚至是主要技術人多數都來自美國協助，且為了處理美援，當時政府甚至設置美援運用委員會，主任委員由行政院長兼任。

該人士說，更不用說當年蔣中正指派蔣宋美齡赴美爭取美援，「依照羅智強的說法，蔣宋美齡不只是乞丐，還是個特地坐飛機到美國的乞丐。」

事實上，美援期間除了上述建設之外，美國當時甚至提出技術援助計畫，最早的構想之一就是將電子產業引進台灣。民進黨人士說，後續政府才在這個方針下成立各地科學園區，並由工研院接續衍生出台積電以及聯電公司，建立台灣半導體產業。他氣憤地說，難道台積電是乞討來的，當年接受美國技術指導的李國鼎、孫運璿也都是羅智強口中的乞丐嗎？

依照羅智強的邏輯，民進黨人士指出，國民黨前主席朱立倫，過去留學美國紐約大學時還曾領取美國大學提供的獎學金，難道朱立倫是因為他表現很好所以美國大學才給他獎學金，還是是憐憫他所以施捨他獎學金呢？

此外，綠營人士表示，在2020年大選後，美國疫情已經開始升溫的時候，羅智強把美國僑界跑過一輪，還在臉書發起「百城募款」，只要捐款1萬以上，即可獲得限量紀念版的「革命領章」一枚。該人士笑說，如今看羅智強的乞丐說，難道羅智強也是「黨產乞丐」？國民黨國內黨產不夠用，還跑去美國跟僑界行乞？

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