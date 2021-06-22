神鬼理專詐客戶1.9億！賭運彩再博一次人生慘輸　狼狽僅剩40萬

▲桃園市某商銀分行管姓行員挪用28名客戶近2億元資金，作為填補自己投資虧損，剩餘則下注運彩賭博。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某商銀擔任理財專員的管姓行員，因長期投資期貨指數發生鉅額虧損，竟涉嫌挪用28名投資客戶投入的1億 9083萬餘元，事後填補自身虧損，剩餘竟下注運動彩券賭博，投資客戶後來察覺戶頭存款金額有異向銀行理論才將管男惡行曝光，銀行調查屬實後報警查辦，桃檢今年2月間發動搜索拘捕管男與2名同夥黃男到案，並查扣剩餘40萬元贓款，桃檢偵結將管等3人依詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴。

桃檢調查，41歲的管姓男子在某商銀中壢分行擔任理財專員，未料，管男竟從2019年起，向客戶誆稱銀行有好的投資方案或是保險等專案，年獲利可達5%至6%不等，誘騙客戶不察投資，透過管指定之帳戶至2名同案黃姓男子帳戶，2名黃男再協助將投資款項轉回管男帳戶內，總金額逼近2億元，其中1名女投資人就投資上億元。

檢警查出，因管男投資期貨指數嚴重虧損且資金周轉不靈，從2017年起至2019年間至少向28名客戶誆騙投資，後來其家人查出婦人帳戶出現不明帳務，帶其到銀行查帳，並當場質問管男，銀行才覺得事態嚴重並向刑事局報案查辦。

桃檢檢察官查出，管男以虛假投資方案騙取客戶投資，事後以自己與2名黃姓共犯申請帳戶內收受客戶投入共計1億9083萬餘元資金，除用於填補虧損外，其餘均用來下注運動彩券等，檢警今年2月發動搜索拘捕管男與2名黃姓共犯到案，後來查出帳戶內僅剩40萬元贓款，檢方偵結將管男等3人依詐欺、違反洗錢防治條例罪嫌提起公訴。

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