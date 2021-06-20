跑高雄兩趟狠撈49萬！男大生缺錢當詐騙車手　當場被逮下跪求饒

▲一名王姓車手被抓，警方發現他是19歲的男大生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

疫情嚴峻，為了避免群聚傳染，學校提前開始放暑假，沒想到一名王姓大學生竟然成了詐騙集團車手。高雄市一名老婦人被詐騙集團以帳戶被冒用為由，要繳交保證金，詐騙集團還派人前往老婦人家中取款，警方當場抓人，這才發現取款的王姓車手才19歲，是名大學生，跑一趟高雄2天竟然可以海賺49萬，若是以現在一個月的基本工資2萬3800元來計算，等於是人家打工近21個月的薪水。

高雄市一名82歲的陳姓婦人因為接到詐騙電話，表示帳戶被冒用，所以必須由檢察官派人「監管」帳戶，同時繳交保證金，陳婦先交了30萬，詐騙集團沒打算放過她，繼續騙第二次，不過這次陳婦覺得怪，跑到派出所詢問，員警將計就計，請她再次約對方到家裡付款，對方依約前來，當場被逮。

18日上午11點，老婦人以近日剛收一筆新台幣60萬元的交屋費，所以佯裝十分著急，擔心這個被詐騙集團「監管」的帳戶被凍結，所以希望「詐騙集團」幫忙管理。騙集團再一次冒用書記官的身分撥打電話給老婦，請她在家準備好60萬，並約定好到住家取款，警察當場逮捕王姓車手。

▲一名王姓車手被抓，警方發現他是19歲的男大生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

王姓車手相當年輕，是一名19歲的男大生，被抓的時候不但一臉驚恐，更意外「警察怎麼會在這裡」，當場下跪求饒。他向警方表示，因為疫情假的關係缺錢花用，聽信朋友的話「錢多、事少」，所以淪為車手，從6月1日開始工作，都是從台中坐火車南下高雄取款，而且怕染疫，所以搭火車時還做好「防疫措施」，強調自己也很怕染疫，只是沒有錢，生活過不下去。

警方調查王姓男大生當車手的代價，就是跟詐騙集團對分帳，像是這名老婦人被詐60萬，他就能夠分到30萬，在這次被抓之前，他已經得手成功5次，另外還有前一天在鳳山五甲詐騙取得38萬，就能分得19萬，兩趟南下高雄賺進49萬，難怪他敢在疫情嚴峻之際冒險移動。

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