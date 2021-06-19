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疫情停課打工找到「光明燈」　男大生每天台中高雄通勤淪車手

▲一名王姓車手被抓，警方發現他是19歲的男大生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名王姓車手被抓，警方發現他是19歲的男大生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

疫情嚴峻，為了避免群聚傳染，學校提前開始放暑假，但是沒想到卻有一名王姓大學生竟然成了詐騙集團車手，高雄市一名老婦人被詐騙集團以帳戶被冒用為由，要繳交保證金，而且詐騙集團還派人前往老婦人家中取款，警方當場抓人，這才發現這名取款的王姓車手才19歲，還是名大學生。

高雄市一名82歲的陳姓婦人因為接到詐騙電話，表示帳戶被冒用，所以必須由檢察官派人「監管」帳戶，同時繳交保證金，陳姓婦人在家中先交出了30萬元，但是詐騙集團還沒打算放過她，繼續詐騙第二次，不過這一次陳姓婦人覺得怪，跑到派出所詢問，員警將計就計，請她再次約對方到家裡付款，對方依約前來，當場被逮。

18日上午11點，老婦人以近日剛收一筆新台幣60萬元的交屋費，所以佯裝十分著急，擔心這個被詐騙集團「監管」的帳戶被凍結，所以希望「詐騙集團」幫忙管理，所以詐騙集團就在16日再一次冒用書記官的身分撥打電話給老婦，請她在家準備好新台幣60萬元，並約定好11日到住家取款，警察當場抓了王姓車手。

▲一名王姓車手被抓，警方發現他是19歲的男大生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名王姓車手被抓，警方發現他是19歲的男大生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

王姓車手相當年輕，是一名19歲的男大生，當時被抓的時候，不但一臉驚恐，還很意外「警察怎麼會在這裡」，他向警方表示自己因為疫情假的關係，所以缺錢花用，聽信朋友的話「錢多、事少」，所以才甘願淪為車手，他從6月1日開始工作，都是從台中坐火車南下高雄取款，而且怕染疫，所以搭火車時還做好「防疫措施」，他向警方表示自己也很怕染疫，只是沒有錢，生活過不下去。

警方調查王姓男大生已經得手成功5次，像是被抓的前一天，還在鳳山五甲詐騙取得38萬，現在被警方移送之後，檢方申請羈押，法官裁准，看來他的暑假將在看守所度過。

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