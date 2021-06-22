防疫居家不忘進修增能　台東縣府推文健站體適能線上研習

▲▼ 防疫期間不忘進修增能，台東縣府推文健站體適能線上研習。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導



因應新冠肺炎疫情全國三級警戒，部落文健站長者們的社區課程也暫緩執行，台東縣政府特別於今(22)日、25日兩天針對各文化健康站照服員推出線上增能課程，帶領境內91個文健站的照服員及計畫負責人，在防疫期間同步進修增能。

饒慶鈴表示，希望在文健站受疫情影響暫未開站期間，能藉由線上課程的學習，厚實部落長者專業照護能量，待疫情趨緩解封，恢復正常開站後，讓到站長輩們能獲得即時的專業服務。

原民處表示，縣府辦理110年度原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫，委由國立台東大學體適能指導團隊執行，受到新冠肺炎疫情影響，目前全國各部落文化健康站均暫停服務，文健站原規劃的長者社區課程也受到影響。為此縣府特邀集東大體適能指導團隊研商，將原本規畫各文化健康站照服員的增能課程實體授課內容，調整成為線上視訊互動教學，而原實體課程規劃培訓36個文健站的照服員，也擴大效益增加為全縣91個文健站的照服員及負責人皆可報名參加，凡完成全程線上課程的學員，均頒發在職訓練時數證書。

由於三級警戒延至6月28日，文健站已停站超過一個月，影響層面甚廣，縣長饒慶鈴非常關心部落長者的健康，部份計畫雖受疫情影響暫緩執行，但縣府仍在短時間內規劃出文健站照服員體適能線上研習課程，期文健站停站期間，仍能給予站內照服員增能訓練，饒縣長也特別同步參與此次的視訊會議，並在線上課程開課前給予大家鼓勵。饒縣長表示，疫情雖打亂生活步調與方式，但大家學習的欲望及讓站內長者健康快樂的初心是不變的，縣府今年度將照服員研習部份分為基礎課程、前導課程及證照課程，期望參與課程的照服員們能給予部落文健站的長輩們最即時專業的照顧服務。



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