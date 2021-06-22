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立陶宛27.8萬確診、4367死亡　仍捐2萬劑AZ疫苗報答台灣

▲▼立陶宛疫情趨勢狀況，確診數27.8萬例、死亡4367人，近期確診人數稍有趨緩，在6月21日時，單日確診來到28例，過去7天平均落在85例。。（圖／翻攝google統計）

▲立陶宛疫情趨勢狀況，確診數27.8萬例、死亡4367人，近期確診人數稍有趨緩，在6月21日時，單日確診來到28例，過去7天平均落在85例。。（圖／翻攝google統計）

記者陶本和／台北報導

台灣政府在去年疫情爆發初期，曾援助立陶宛10萬片口罩，而如今在台灣疫情升溫之際，立陶宛22日宣布，援台2萬劑AZ疫苗。攤開立陶宛國內疫情狀況，確診數27.8萬人，死亡4367人，其實遠比台灣1.4萬確診，死亡549人要來得嚴峻。

新冠肺炎去年肆虐全球之際，台灣透過口罩外交，協助眾多國家對抗疫情。外交部當時曾宣布，對瑞典、丹麥、奧地利等北歐、中東歐、波羅的海地區的8個歐盟會員國，提供總數130萬片口罩，以具體落實「台灣能幫忙」的理念。

在去年4月20日，台灣援贈的10萬片醫療級口罩運抵立陶宛，當時立陶宛的外交部長林克維丘斯特別以繁體中文推文表達感謝，並高度讚賞台灣團結抗疫的行動。

經過一年多，台灣面臨疫情困境之際，立陶宛在22日下午宣佈，決定捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。而經濟與創新部長Ausrine Armonaite在推特表示，台灣在2020年初，捐贈立陶宛10萬個醫療口罩，他們會毫不猶豫地幫助需要的朋友。

事實上，攤開立陶宛的國內疫情狀況，總人口數近300萬人，而有27.8萬人、4367人死亡；相較台灣，人口總數2300多萬人，有1.4萬確診，死亡549人。不過，立陶宛近期確診人數稍有趨緩，在5月中旬時，單日確診曾一度超過千例，但到了6月21日，單日確診已降到28例，過去7天平均落在85例。

▼立陶宛經濟與創新部長Ausrine Armonaite宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，感謝台灣去年援助10萬片口罩。（圖／Ausrine Armonaite推特）

▲▼立陶宛經濟與創新部長Ausrine Armonaite宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，感謝台灣去年援助10萬片口罩。（圖／Ausrine Armonaite推特）

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