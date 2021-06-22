「最陰女」連5次PCR都過關　6採驚見轉陽性確診

▲新竹縣22日新增3例確診個案，縣長楊文科也在下午的記者會書名相關事項。（圖／新竹縣府提供）



記者林冠吟／新竹報導

指揮中心22日宣布台灣本土病例新增78例，其中新竹縣增加1例，累計已有79例，未能延續昨日的+0紀錄，新竹縣長楊文科也在下午召開防疫記者會公布確診者足跡與相關事項。楊文科表示，22日新增的1例為案14226，80多歲女性，長照機構的住民，不過比較特殊的是該名住民5次採檢結果皆為陰性，直到22日PCR再次採檢呈現陽性反應確診。

楊文科指出，案142269起先在9日因其所住的長照機構有住民確診，全院進行PCR檢測，個案的採檢結果為陰性，隔日再傳有同樓層照服員確診，案14226被匡列為接觸者進行隔離，PCR二採陰性，同時被匡列為高風險族群，進行密集篩檢，之後再於15、17及19日採檢皆為陰性結果，直到21日6採陽性確診。

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▲新竹縣22日新增1例確診。（圖／翻攝自楊文科臉書）



楊文科也指出，由於該名個案為機構長期住民，且自10日起就已被匡列為居家隔離，相關接觸者都已經匡列，不需再重複匡列，該個案也沒有出入高風險公共場所的活動史，不過案14226所在的長照機構，累計至今已有22名確診者，共有2位照服員、20位住民染疫。

▲新竹縣22日新增的1名確診者無共場所足跡史。（圖／翻攝自楊文科臉書）



▲▼新竹縣22日新增的1例確診者為先前傳出有確診者的長照機構衍生。（圖／翻攝自楊文科臉書）