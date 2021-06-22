新竹縣長者打疫苗後3死！接種前後曾跌倒　家屬不申請救濟

▲竹縣21日再傳一名長者因施打疫苗後而死亡，不過該名長者在接種疫苗的前後都有跌倒，目前仍無法判定死因是否與疫苗有關。（圖／資料照）

記者林冠吟／新竹報導

15日全台各縣市疫苗開打以來，頻傳長輩接種疫苗後產生不適而猝死的案例，21日新竹縣再傳有一名長者因接種疫苗而死亡的案例，全縣累計已有3起接種疫苗後而死亡的案例，不過新竹縣衛生局長殷東成對此回應，該起案例的長者在接種疫苗的前後都有跌倒的狀況發生，初步無法判定是否與疫苗有關，且該名長者的家屬也不打算申請救濟，僅申請意外保險金，但無論如何縣府都會盡全力來協助家屬。

新竹縣縣累計已有3起因疫苗施打後而死亡的案例，第一起案例為竹東鎮97歲范姓老婦人，該名婦人16日上午前往竹東衛生所接種疫苗後，在接近中午時突然失去意識昏迷，消防局接獲報案前往現場協助，不過患者已失去生命跡象，而家屬則拒絕送醫急救。

第二起案例則為，竹東鎮一名95歲王姓老翁16日接種疫苗後，18日陷入昏迷緊急送醫治療，卻仍在20日中午宣告不治。據了解，該名老翁患有糖尿病及失智症等慢性病史，但在家人的協助下，仍可自理生活，老翁16日打完疫苗返家後出現畏寒、發高燒等症狀，後來不適症狀有所緩解，不過老翁卻在隔天上午11時許突陷昏迷，緊急送醫救治卻仍不幸在20日宣告不治。

至於第三起的長者因施打疫苗而死亡的案例，衛生局長殷東成強調，目前並無通報疫苗不良反應與死亡症狀，不過有一名長者在施打疫苗後而死亡，但因該名長者在施打疫苗前後皆有跌倒的情形，初步仍無法判定是否與疫苗有關，縣府仍會全力來協助家屬處理相關事宜。殷東成也透露，由於該名長者的家屬不打算申請「預防接種受害救濟」，僅要申請意外保險金，會尊重家屬的選擇。