北藝中心爆「40位工人群聚感染」　黃郁芬：請柯文哲不要再蓋牌

▲北藝中心。（資料照／記者姜國輝攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情趨緩，然而北市接連爆出北農及士林某長照機構群聚染疫，引發批評。對此，台北市議員黃郁芬22日再揭露北藝中心發生40名工地人員群聚感染，但北市府卻未迅速掌握狀況，也未對外說明；黃郁芬呼籲台北市長柯文哲，在下午三時半記者會詳細說明所有狀況，不要再蓋牌子，掩蓋事實了。

北農及士林長照機構爆出群聚感染事件，柯文哲遭到各界批評。北市府22日上午召開內部會議，在北農案方面，認定疾管科在疫調上不夠確實，導致無法掌握疫情傳播狀況而爆出群聚感染；至於長照科部分，則涉有延誤通報問題。雙雙對該2業務科做出懲處。

不料，黃郁芬下午於臉書揭露，不只北農、士林長照出狀況，北藝中心工地也出問題了；北藝中心工地提報自5月31日至6月18日暫停施工全面消毒，竟然背後原因也是群聚感染。

黃郁芬指出，北藝中心從5月21日到6月11日之間，總計快篩了400多名工地工程相關人員，後來經過PCR檢測，屬於台北市新工處負責的工地有30名工程人員確診，捷運工程局負責的標案工地有10名工程人員確診，「總計有40名工程人員確診形成群聚感染事件」，但市府卻完全沒有迅速掌握狀況，也並未對外界說明，恐形成士林地區繼長照機構後，另一處有群聚感染風險的地方。

黃郁芬呼籲，台北市政府應在下午三時半的記者會詳細說明所有狀況，給市民朋友清楚的交代，柯文哲是不是為了自己的政績，全然不顧施工人員的安危、置基層工作人員於疫情風險中，請柯文哲不要再蓋牌、不要再試圖掩蓋事實了。

針對北農及士林長照群聚案懲處傳聞，北市府發言人陳智菡澄清，根本沒有傳言中的會議，何來懲處? 目前仍尚在釐清事情發生過程的階段，「尚未進行到懲處的階段」，市長也指示要做「根本原因分析」（RCA），從頭到尾重新檢視一遍事情發生的經過，避免未來再犯相同錯誤。

▼黃郁芬22日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／黃郁芬 台北市議員）

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