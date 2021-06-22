厲害吧！中國「只花28小時」蓋完10層樓公寓　傲人速度讓CNN驚呆

▲湖南長沙10層樓公寓僅花28小時便完工。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合報導

通常人們會以「深圳速度」來形容城市的高速發展，不過中國湖南省長沙一棟10層樓的公寓住宅大樓，竟然只花28個小時便可以從開工到完工，短時間內拔地而起，消息一出後引發美國媒體《CNN》報導，讓各國網友們紛紛表示羨慕，稱可以解決住房正義的問題。

根據《CNN》報導，長沙市一間公司使用「組合屋式」的方法，在短短28個小時45分鐘便能蓋好一棟10層樓公寓，這種如神般的速度其實在中國受到業界吹捧、流行，大讚不僅建造的速度快，且建造尚需消耗的價錢也比一般鋼筋水泥大樓更便宜，在房產市場內可謂是競爭相當激烈。

對此，各國網友紛紛在新聞底下留言稱讚，「未來已經到了」、「這可能是未來房地產的趨勢，若設計得好，可承受風力與地震荷載……這取決於上下結構得連接方式」、「中國在科技方面發展速度快得不得了，向你們致敬」、「白俄羅斯蓋房要1年、修窗還要再3年」、「印度蓋房要花幾十年！」

中國網友看到外媒相關報導後，紛紛興奮直呼，「讓我們驚呆CNN」、「就連外國網友也說讚！」

美國論壇《Reddit》的網友對這種組合屋式建築在評論上語帶保留，認為恐怕耐震度並不高，且若遇到強風豪雨，房屋的種種問題便會陸續浮現，要求中國在施工上應該兼顧品質。

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