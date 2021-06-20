美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

▲美國提供250萬劑莫德納疫苗給台灣，預計20日下午抵達桃園國際機場。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣隨著境內新冠疫情增溫，使得民眾將焦點擺在疫苗，關注到底有多少人能優先打到疫苗、何時能打到疫苗，以及各款疫苗之間的防護差異與副作用。目前市面上的新冠疫苗有4種技術，包括腺病毒載體疫苗、mRNA疫苗、蛋白質次單位疫苗、滅活病毒疫苗。其中，飽受血栓副作用爭議的阿斯特捷利康（AZ）疫苗即屬於腺病毒載體。

目前國內對於各款疫苗的效能與副作用皆討論熱烈，不過其實疫苗的防疫效能與體內產生的不良反應、副作用可能會隨著年齡、體質狀況不同而有所差異，且各款疫苗普遍出現的副作用接不盡相同，如AZ疫苗出現血栓、輝瑞（BNT）疫苗則可能出現心肌炎個案。

韓媒《東亞日報》旗下科普時事網站就曾經整理新冠疫苗4大技術的製造原理與優缺點。

▲AZ疫苗屬於腺病毒載體技術，新北市醫護人員為85歲以上婦女接種疫苗。（圖／路透社）

首先是腺病毒載體疫苗，目前市面上流通的AZ疫苗、嬌生疫苗即屬於此技術。其技術原理是擷取病毒一部份的蛋白質，並準備可用於抗原的DNA，以對人體無害且穩定的腺病毒為載體，進入人體細胞後，複製出讓免疫系統認識的病毒蛋白，使體內產生抗體。其優點為成本低廉、保存容易缺點則是較易造成病毒感染的風險。

而mRNA疫苗，永齡基金會與台積電計畫採購捐贈的500萬劑輝瑞疫苗、美國捐贈的250劑莫德納疫苗則屬於此技術，堪稱是最新、不過卻也最複雜的技術。其原理是將病毒的信使核糖核酸（mRNA）包夾在脂質球體後注射進人體內，透過mRNA，將含有新冠病毒的刺突蛋白傳達進體內，使人體接收遺傳訊號，指示免疫系統產生抗體。其優點是應變速度高、保護力強，缺點是需要超低溫冷鏈技術保存。

至於蛋白質次單位疫苗，我國的國產疫苗高端、聯亞、國光，以及美國諾瓦瓦克斯等廠牌疫苗，則是屬於此一技術，其原理為重組蛋白技術，在近期備受關注，主要透過擷取病毒DNA培養假病毒，使其附有新冠病毒的特徵，以其抗原開發成疫苗注射進人體後，讓免疫系統在認識病毒特徵後產生抗體，一旦人體受到真正的新冠病毒感染，就會啟動系統攻擊。

▲諾瓦瓦克斯疫苗採用蛋白質次單位技術。（圖／路透社）

諾瓦瓦克斯近期發表實驗結果，發現採用蛋白質次單位技術的疫苗保護效能高達9成，其優點為汙染風險低、技術成熟，而缺點則是對變異病毒株反應慢。

最後則是滅活病毒疫苗，中國的國藥、科興廠牌疫苗則採此技術，其原理是殺死病毒、降低病毒活性後，將病毒屍體注入近人體內，促使免疫系統認識並產生抗體，形成免疫效果。雖然開發時間短、簡單且有效是主要優點，不過相對而言危險性也較大，專家擔憂可能有未完全死透的病毒潛藏，造成人體注射疫苗後卻反而確診。

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