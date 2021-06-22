港口驚見全裸女浮屍！警消打撈後看傻...竟是真人比例「情趣娃娃」

▲警消下海打撈後，才發現落海的是一具情趣娃娃。（圖／@nachangagaga、@VoW_wheeeeeeeee）



記者王佩翊／編譯

日本本州青森市八戶港日前驚傳有一名全裸的女屍漂浮於海面上，警消獲報後，隨即趕往現場進行搜救作業，然而當救難隊將「屍體」打撈上岸後才發現，落水的其實是一具被不明人士丟棄的「真人比例情趣娃娃」，讓在場工作人員與圍觀民眾都超尷尬。

根據《太陽報》報導，擁有27萬訂閱的日本知名YouTuber「田中なつき」18日在推特上表示，當天原本要到八戶港拍攝釣魚影片，怎知影片才拍到一半，周遭就開始出現騷動，緊接著就聽到有人說海裡有一具浮屍，嚇得她花容失色。

▲警消獲報後，派出大量消防車與救護車到場支援。（圖／@nachangagaga）



▲現場吸引大批民眾圍觀。（圖／@nachangagaga）



警消獲報後隨即趕往現場投入搜救，港口旁更是聚集大批的圍觀民眾。然而直到此時救難隊才發現，落海的並非全裸女屍，只是一具情趣娃娃而已。田中說， 事發當時大家都以為是屍體，警消也出動大批人力到場，從照片中更可以看到，現場不只有救護車還有消防車。

對此，有網友笑稱，「如果我在釣魚的時候，看到這個一定也會被嚇死，不能怪通報的人。」但也有網友指出，真人比例的情趣娃娃作為大型垃圾，不應該隨意丟棄，甚至像這次一樣浪費公共資源。據悉，目前仍無法鎖定丟棄情趣娃娃的人。

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