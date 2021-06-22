港口驚見全裸女浮屍！警消打撈後看傻...竟是真人比例「情趣娃娃」

▲警消下海打撈後，才發現落海的是一具情趣娃娃。（圖／@nachangagaga、@VoW_wheeeeeeeee）
記者王佩翊／編譯
日本本州青森市八戶港日前驚傳有一名全裸的女屍漂浮於海面上，警消獲報後，隨即趕往現場進行搜救作業，然而當救難隊將「屍體」打撈上岸後才發現，落水的其實是一具被不明人士丟棄的「真人比例情趣娃娃」，讓在場工作人員與圍觀民眾都超尷尬。
根據《太陽報》報導，擁有27萬訂閱的日本知名YouTuber「田中なつき」18日在推特上表示，當天原本要到八戶港拍攝釣魚影片，怎知影片才拍到一半，周遭就開始出現騷動，緊接著就聽到有人說海裡有一具浮屍，嚇得她花容失色。
▲警消獲報後，派出大量消防車與救護車到場支援。（圖／@nachangagaga）
▲現場吸引大批民眾圍觀。（圖／@nachangagaga）
警消獲報後隨即趕往現場投入搜救，港口旁更是聚集大批的圍觀民眾。然而直到此時救難隊才發現，落海的並非全裸女屍，只是一具情趣娃娃而已。田中說， 事發當時大家都以為是屍體，警消也出動大批人力到場，從照片中更可以看到，現場不只有救護車還有消防車。
對此，有網友笑稱，「如果我在釣魚的時候，看到這個一定也會被嚇死，不能怪通報的人。」但也有網友指出，真人比例的情趣娃娃作為大型垃圾，不應該隨意丟棄，甚至像這次一樣浪費公共資源。據悉，目前仍無法鎖定丟棄情趣娃娃的人。
釣り動画撮影してる最中に、プカプカと人間の死体が流れてきたと思ったらダッチワイフでした— 田中なつき/なっちゃん (@nachangagaga) June 18, 2021
で、どなたか勘違いして通報したらしく警察消防救急がめっちゃ集まってきて無事ワイフが救出されてました…。おう。 pic.twitter.com/VOFwpKtPmK
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