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Delta變種擴散！美國南部「疫苗接種率低」疫情復燃　住院人數飆升

▲▼美國持續發放施打疫苗，望能達成群眾免疫。（圖／路透）

▲ 美國已施打逾3億劑疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國至今仍是全球新冠肺炎確診人數最高的國家，快速推動疫苗接種之下，疫情顯著緩和，近來卻出現數月來最明顯的反彈跡象。在疫苗覆蓋率較低的州份，病毒傳播速度加快，尤其是南部地區、密蘇里州及猶他州，越來越多年輕人染疫就醫。

《彭博》21日根據美國衛生部（HHS）數據報導，密蘇里州、阿肯色州及猶他州一周平均因新冠肺炎住院的患者人數過去二周來增加30%以上，密西西比州則上升5%。

基因體學公司Helix分析顯示，傳染性較高的Delta變異株為多國帶來新一波感染激增，引發全球憂慮，如今正在美國疫苗接種率不足的地區傳播。

美國在疫苗推廣上取得優越進展，至少53%人口已接種一劑，但上述州份接種率都低於全國平均，尤其密西西比州接種率僅35%。調查也顯示，年輕人接種疫苗的意願低於老年人。

在阿肯色州、密蘇里州及猶他州，新增病例數反映在住院率上。密西西比州卻不然，由於檢測量大幅下跌，過去3個月來7天平均檢測量驟降55%，使得檯面上的確診數不再是可靠指標。

多數預測指出，考量病毒的季節性，疫情傳播在夏季會受到控制。但美國南部州份去年的感染潮顯示，由於炎熱天氣使人們多待在有空調的室內，仍可能爆發疫情。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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