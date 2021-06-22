高雄解封看2指標！醫吐關鍵搖頭「別以為疫苗打六成就會清零」

▲沈政男直言，「不要以為疫苗打六成就會清零」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

自從全台進入三級警戒以來，昨（21）日首度單日確診數跌至2位數，高雄市長陳其邁就提出兩個指標，表示如果都達到了才能解封；不過，衛福部草屯療養院醫師沈政男卻搖頭，直言「很難預測。」

高雄市長陳其邁在20日的防疫會議上，被問到何時可以解除3級警戒，他指出，觀察重點之一是「確診病例數」，如果連續6天增加的確診數都在100例以下，就代表整體疫情已經受到控制。

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其次，若雙北地區或北部地區的病例，都能找到明確感染源，也證明已經掌握疫情。陳其邁直言，「能達到這2項指標，離解禁應該就不遠了。」

不過，沈政男醫師卻不這麼認為，「歹勢，如果全都找得到感染源，那就是5天後會零確診了，因為接觸者都被匡列起來了。」

▲陳其邁提出防疫降級的2大指標。（圖／高雄市政府）

他接著拋出問題，「如果現在每日新增3、40例，你敢不敢讓孩子到學校上課、吃營養午餐？或者你敢不敢到小吃店吃一碗牛肉麵？如果不敢，那就必須清零，而那一天什麼時候到來，跟疫調與匡列技術有關，很難預測。」

沈政男也強調，「不要以為疫苗打六成就會清零，你如果沒有清零的決心，或以為清零不可能，那就永遠都不可能清零。但如果答案是肯定的，在每日新增3、40例之下，你敢在教室裡上課一天，也敢中午到外頭小吃店吃個快餐，那麼要解封就不難了。至於解封會怎樣？只有真的解封以後才會知道。」