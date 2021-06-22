港蘋部分員工辭職影響運作　動新聞總監張志偉已離任

▲香港蘋果日報仍持續出刊，不少員工辭職影響運作。（圖／路透）

文／香港01

壹傳媒董事會昨（21日）開會決定，若保安局周五（25日）未能解封已凍結資產，將會於當日決定停運，員工可以選擇即日辭職。據了解，《蘋果》有大部份員工即日辭職，包括突發組及財經組多名記者，將影響《蘋果日報》及動新聞運作，當晚陸續有員工執拾物品離開。有指本周三（23日）最後營運，但有員工力爭到最後一刻。

▲香港蘋果日報部分員工下班時已將個人物品收妥攜回。（圖／香港01）

據悉，早前捲《港區國安法》被捕後保釋的蘋果動新聞平台總監張志偉已辭職，去年才啟播的「蘋果9點半新聞報道」，今晚播出最後一集，在約260集劃上句號。

壹傳媒去信要求保安局就三間公司被凍結資金解凍，死線為本周五，若未獲批，壹傳媒董事會將在當日決定《蘋果日報》是否停運，當晚完成報紙出版，周六印出最後一份報紙；而網上新聞的死線將為周五晚23分59分。消息指，員工今日如決定立刻辭職，可立即生效，口頭通知及提交辭職信即可。

▲香港蘋果日報受凍結資產影響，不少員工選擇提早辭職。（圖／香港01）

據悉，有大部份《蘋果》員工選擇辭職，當中包括突發組及財經組等，勢影響未來數日運作，因此有指或會提早停運。

消息指，早前捲入國安法案件被捕的蘋果動新聞平台總監張志偉已辭職，動新聞內部有不少人辭職，人手嚴重不足。「9點半蘋果新聞報道」今晚播出最後一集，主播在節目開首公布，「好遺憾和大家講，今晚會是最後一晚播出蘋果新聞。」

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