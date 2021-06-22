梅雨鋒面來臨！全台11縣市慎防短延時強降雨　蔡英文：保持警戒

▲蔡英文提醒梅雨鋒面來襲。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

梅雨鋒面來襲，中央氣象局22日發布警報，將新北市、基隆市納入大雨特報，另持續對台中以南9縣市發布豪大雨特報。對此，總統蔡英文也在臉書提醒民眾要保持警戒，慎防積水小心安全，中央已備妥大型抽水機嚴陣以待。

蔡英文表示，根據氣象局預報，今天不僅全台都有雨，中部、南部和台東，更是有可能出現大規模或劇烈豪雨。短延時強降雨伴隨著雷擊、強風， 容易造成災害，請大家一定要保持警戒。

針對這場大豪雨，高雄市府已宣布，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區今天停止上班上課，也暫停疫苗接種作業。蔡英文提醒，其他縣市的朋友，如果想陪長輩出門打疫苗，一定要先注意雨勢和施打站的開設狀況，確保安全。

另外，未慎防豪雨成災，經濟部昨天完成豪雨應變機制的二級開設，確認了各地的防災整備情形，並在全國預先準備好1528台大型抽水機。蔡英文強調，中央政府會嚴陣以待，也拜託大家務必隨時注意官方氣象資訊了！

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