嚇到吃手手！《遊戲王》青眼白龍卡　百元法拍卻飆破3.7億

▲全世界僅500張的青眼白龍24K金卡競標到3.7億新台幣。（圖／翻攝自新浪網）

圖文／CTWAVT

相信不少男生對於「遊戲王」這部動畫都相當熟悉，不過一張遊戲王卡竟然可以賣上億元，這真是令人難以置信！據陸媒報導，中國大陸近日在安徽滁州中院進行法拍，其中一張「青眼白龍卡」竟然從起標價80元人民幣（約新台幣345元），一路飆升至8732萬人民幣（約新台幣3.7億元），當局認為有惡意炒價之嫌，隨即喊停了這起競標活動。

綜合陸媒報導，這張「青眼白龍卡」因涉入刑事案件，被當局拿出來進行法拍，而安徽滁州中院在阿里拍賣上刊出卡牌照片，3天內就吸引上萬人報名競標，雖然起標價為80元人民幣，但卻一路被炒價到8732萬人民幣，官方認為，拍賣品與競標物實際價格嚴重不符，可能存在惡意炒作或是競價行為，最終喊停這項競標。

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▲因為競標金額實在太浮誇，法院中止競標。（圖／翻攝自新浪網）

據了解，這張「青眼白龍卡」純金紀念版，是為了紀念「遊戲王」20周年所發售的，全球一共有500張，且張張都有編號，這張的編號為152號，雖然不確定其真偽，但有網友表示，如果是正版卡，這張卡的價格應該會落在20萬人民幣左右（約新台幣86萬元）。

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