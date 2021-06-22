揭秘陸防疫／「這個縣最嚴防疫」勝過北京！　「21+14」住好住滿

▲羅源縣最嚴防疫勝過北京。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠／羅源報導

北京作為大陸政治中心，戰「疫」一直採最高標準、最嚴要求，進入中共「七一」黨慶時程，入境管制更是嚴格，即「14+7+7」健康管理措施。不過，《ETtoday新聞雲》記者實測發現，福建省福州市羅源縣的防疫政策竟嚴過北京，對入境人員實施廈門集中隔離14天，在羅源集中隔離7天，最後14天居家監測，一共35天。令人好奇的是，這樣層層加碼的防疫政策，僅憑著「口耳相傳」，並沒有出現在正式文件中。



記者自5月27日自台灣飛抵廈門高崎機場後，海關會先安排一次核酸檢測，之後展開14天的集中隔離。集中隔離期間，記者共採集4次鼻拭子、2次咽拭子，外加2次抽血，以檢驗血清IgM抗體。其中，第13天共進行2次鼻拭子、2次咽拭子、1次血清IgM抗體的採集，費用均為當地政府買單。

以福建現行制度來看，境外入境人員是採取14天集中隔離，外加7天居家隔離，居家隔離期間必須按照單人單間方式執行。就在接到最終目的地工作人員的聯繫電話時，工作人員的「說明」讓記者感到相當詫異。

工作人員直言，「到達羅源縣後，直接到隔離酒店集中隔離7天，接著居家監測14天，每7天做一次核酸檢測。」她還嚴令告知，「14天居家監測期間非必要不能出門，如果一定要出門，要提前跟我報備。」

一聽到突然加碼隔離天數，急忙詢問，「官方政策並沒有要求還要居家監測14天？」社區工作人員僅回應，「我們羅源就是這麼要求的。」幾天後，該名工作人員再次用微信確認各項防疫措施，並說「到時還要簽承諾書（切結書）」。

記者從廈門隔離飯店離開後，經過8小時車程抵達羅源時，工作人員卻突然告知，「從入住才開始算隔離，要滿7天整後，才能做核酸檢測，報告出來確認是陰性才能解除，大概還要再集中隔離8、9天。」

經測算，記者於5月27日深夜進入隔離飯店，「14+7」應是6月17日深夜可解除隔離，因各種工作流程疊加，最終比預計的時間還要多出3天左右。

▲一到羅源集中隔離飯店，和廈門不同的是，工作人員要求簽署一張《集中醫學觀察告知》。（圖／記者鄭思楠攝）

在羅源集中隔離期間，記者共採集2次鼻拭子和1次血清IgM抗體，早晚各量一次體溫，已經成為生活日常。不過，這樣的集中隔離完成後，緊接著還有「想出門必須要上報」的居家監測14天。

對於羅源的超嚴格「防控措施」，當地政府工作人員私下透露，浙江曾傳出一人自義大利入境後，集中期間核酸均為陰性，「沒想到1個月後在居家期間突然發病確診，所以不能放鬆警惕。」

新冠肺炎疫情蔓延1年多，除造成大眾健康及醫療系統嚴重威脅外，也是政府治理的一場大考。從2020年1月底疫情爆發以來，大陸已有多名官員幹部，因在防疫中失職失責而落馬。

今年1月春節期間，大陸官媒《新華社》曾怒批民眾春節返鄉亂象。中共中央紀委更是刊文指出，不論層層加碼還是「一刀切」，背後反映的都是有關地區、部門和少數領導幹部懶政怠政、形式主義官僚主義問題。

無論如何，地方政府為了確保大多數民眾免受新冠肺炎疫情影響，採取嚴厲的防控措施情有可原，不過，政策的或弛或張，一但陷入擅自加碼的情境，不免讓外界難以信服，唯有秉持一套公開透明的標準，才是地方父母官應該深思的作法。