「台美是互助好友關係」　蔡英文：送疫苗是美國總統層級的決策

▲總統蔡英文接受張雅琴專訪。（圖／翻攝直播畫面）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日與年代晚報主播張雅琴視訊連線接受訪問時，針對美國援助250萬劑莫德納一事表示，感謝美國在短時間給台灣支持，且這是美國總統層級的決策；她強調，台灣與美國是相互協助的好朋友關係，台灣給美國口罩，而美國則回贈疫苗給台灣。

蔡英文說，感謝美國總統拜登（Joe Biden）與美國政府，在最短的時間給予台灣支持，雖然有一些人有負面的說法，但台灣跟美國、日本，在疫情的過程中相互協助，是相互協助的好朋友關係。

蔡英文指出，在去年疫情剛開始的時候，台灣提供口罩給美國，而在台灣遇到困難的時候，他們提供疫苗給我們。

對於先前三位美國參議員訪台，蔡英文表示，月初3位來台的參議員回去有反映一些事情，整體來說，美國這次對各國疫苗的協助，有好幾千萬劑，要援贈給其他需要的國家，這是針對整體需要疫苗協助的國家一併考量，不是只針對台灣。

對於過去這14天與駐美代表蕭美琴深夜熱線的狀況，蔡英文表示，工作同仁都很辛苦，過程中如果需要總統來溝通、幫忙的，她都會盡力來協助，這次所有同仁必須在歐洲、美國、日本與台灣進行協調，早上處理台灣跟日本，下午處理歐洲，到了晚上則處理美國，大家常常都忙到深夜，甚至整晚不睡。

至於鴻海、台積電獲得授權購買BNT疫苗，蔡英文表示，在疫情變得比較緊張的時候，政府用各種方法跟管道，希望可以盡快取得疫苗，任何廠牌或方式都會去嘗試，但疫苗與工業產品不同，需要經過各國政府給予緊急授權（EUA），給予製造商一定的免責權，所以大藥廠都是直接跟政府往來，而不是跟民間。

至於BNT的部分，蔡英文說，他們在亞洲比較特別，有中國的代理商，這讓處理過程會比較複雜，而鴻海的創辦人郭台銘在取得疫苗過程中遇到問題，都不是可以預期的，但一次又一次討論，經過上週把問題釐清，希望可以把事情再往前推。