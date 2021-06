台灣馳援560噸白米救飢荒　索馬利蘭推文：感謝幫助最脆弱的人們

▲台灣駐索馬利蘭代表處20日將米袋印有「LOVE from TAIWAN」字樣的560噸白米贈予索馬利蘭政府。(圖/取自twitter@SomalilandinTW)

記者陳俐潔/綜合報導

索馬利蘭代表處20日在Twitter上發文,台灣援助560噸白米給索馬利蘭「天災準備暨糧食儲備署(NADFOR)」,希望能協助索馬利蘭減緩飢荒的情形。

由台灣駐索馬利蘭代表羅震華代表,將一袋袋印著「LOVE from TAIWAN」的米袋贈出,每袋30公斤、總計560噸的白米,希望能為索馬里蘭的飢荒紓困,這也是台灣第二次提供數百噸的白米,索馬利蘭代表處也在Twitter上寫道「感謝台灣幫助該國最脆弱的人們」。

索馬利蘭共和國位於非洲之角,東臨索馬利亞、西南鄰衣索比亞,是世界上領土面積最大的非聯合國成員國,獨立後因氣候問題,深受乾旱困擾,去年7月與台灣互設代表處,今年6月16日才與台灣簽訂醫療合作協定,台灣也將派遣醫療還常駐當地醫院提供服務。

For the second time, Taiwan provided hundreds of tons of rice to mitigate the famine impacts in Somaliland. Thank you Taiwan for helping the most vulnerable people in the country. #Somaliland-#Taiwan-#Partnership. pic.twitter.com/Tnp7WskR3w