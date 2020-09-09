索馬利蘭駐台代表處揭牌　吳釗燮喊話駐台代表：台灣是你第2個家

▲吳釗燮、哈吉9日出席索馬利蘭駐台代表處揭牌儀式。（圖／翻攝自Twitter／外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)）

記者蘇晏男／台北報導

外交部長吳釗燮及索馬利蘭駐台代表哈吉（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）9日出席索馬利蘭駐台代表處揭牌儀式。吳釗燮不僅表示期待未來台索持續在漁業、農業等領域探索共同利益，也向哈吉喊話，「台灣從現在起就是他第二個家」。

今年7月吳釗燮宣布台灣將與索馬利蘭互設官方代表處後，雙方互動備受矚目。台灣駐索國代表處在8月17日正式成立，由駐沙烏地阿拉伯代表處參事羅振華調任首任代表；而今日則為索馬利蘭駐台代表處揭牌儀式，吳釗燮偕同外交部官員、多位各國駐台使節，及台灣企業人士出席。

吳釗燮致詞時提到，台索自2009年起已在衛生保健、教育、海上安全等領域合作，期盼未來持續在漁業、能源、農業等領域探索共同利益。他指出，台灣和索國共同致力維護自由、民主、正義和法治的價值，也都面臨外部壓力，但彼此都對自身主權自豪，也願意挺身捍衛，台灣將與索馬利蘭理念相近夥伴密切合作。

吳釗燮也表示，台索關係開啟新篇章必須歸功穆姆德的決心與努力不懈，台灣從現在起就是穆姆德第二個家。

▲阿布迪透過預錄影片致詞。（圖／翻攝自Twitter／外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)）

另外，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）也透過預錄影片致詞。他指出，隨著全球經濟重心移轉，非洲之角、紅海及亞丁灣地區成為國際間矚目的焦點，索馬利蘭認為現在正是與台灣及世界各國以共同利益為基礎、強化雙邊關係及推動經貿往來的最佳時機，而雙方因認同自由民主共同價值而簽訂雙邊協定，亦是基於互助的精神，共同在國際間為區域和平及經濟繁榮作出貢獻。

阿布迪表示，作為國際社會的一員，索馬利蘭的目標是推動並深化民主、提升經濟發展及捍衛國家安全，同時，也將戮力促進區域和平，以及改善與週邊國家、非洲地區、乃至於世界各國的關係。