疫情下的生活只能「將就」？專家：「將就」要有個期限

▲居家防疫你每天都過著一成不變的生活嗎？（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

國內疫情大爆發，本土案例天天破百，全台民眾人心惶惶，生活也發生巨大改變，原本假日能跟朋友聚聚餐、約約會，現在卻只能宅在家防疫，在《即使烏雲罩頂，妳也要自帶閃光》一書中提到，「即使日子再不幸，也不該潦草地過完一生」，生活可以將就，但將就的日子要有一個期限。

在疫情之下，剛開始你可能每天在家睡飽吃、吃飽睡，過著耍廢的日子，但有些人卻利用這段時間增進廚藝、看書提升自我，甚至有些人開始挑戰一個月在家運動、在家化妝等等，當你開始有目標，生活就不再是將就，你會發現，原來生活還可以這樣過，即使防疫在家，也可以很有事做。

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▲《即使烏雲罩頂，妳也要自帶閃光》書中提到，生活可以將就，但將就的日子要有一個期限。（圖／高寶書版提供）



除了疫情之外，書中也提到，其實每個人都有一段不得不將就的日子，或許是人生剛起步的階段，或許是遭遇了人生變故，人生再艱難，我們還能用自己的腦子去拚，沒有腦子還有雙手，只要肯努力，一定會有一個「不將就的人生」，現在的「將就」是為了以後的「不將就」，而不該是生活的常態。

究竟什麼是不將就？像是「和一個不愛的人在一起，那還不如一個人孤傲地活著」、「不想為了努力工作犧牲生活，所以更要加倍努力」，而在「疫情中的不將就」，就是「設期限」停損自己一成不變的生活，設立目標並努力成為自己想成為的樣子，不讓時間給疫情偷走。