猝死頻傳苗栗出現疫苗緩打潮！接種率慘剩3成　衛生局疾呼快來打

▲各地因施打疫苗而猝死意外頻傳，苗栗接種率相較於第一天施打僅剩3成。（圖／翻攝臉書）



記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

各縣市疫苗15日開打以來迄今，不斷傳出有長者施打疫苗後出現不適而猝死的情形發生，各縣市也陸續出現疫苗緩打潮，苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，目前75歲以上的長者已施打3098人，相比第一天接種率大約為80%，接種率僅剩3成多，苗栗縣也出現3位因施打疫苗而死亡的案例，不過詳細的死亡原因仍有待釐清，仍呼籲只要有符合資格的民眾踴躍前往接種。

各地因施打疫苗後而猝死的意外頻傳，苗栗縣也出現3位因施打疫苗而死亡的案例，縣長徐耀昌對此回應，現階段已有3098位長者已施打疫苗，雖然出現3名長者因施打疫苗而死亡，不過是否與疫苗相關，仍有待醫療專家做進一步的調查釐清，仍然呼籲只要符合接種資格的民眾應踴躍前往施打。

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儘管如此，苗栗縣仍出現疫苗緩打潮，張蕊仙表示，21日截至上午11點為止已施打的長者為143位，相較於第一天開打的接種率達80%，現今接種率僅剩3成多，儘管苗栗縣仍有新增因疫苗施打後出現不良反應的現象，不過並未新增死亡，因此仍喊話希望符合資格的民眾可以踴躍前往施打。

縣長徐耀昌也透露，在4月12日至5月9日已自費接種第一劑疫苗的民眾，可以攜帶接種黃卡、身分證與健保卡至合約醫院預約接種第二劑疫苗，並再次呼籲只要符合第一到第四類的施打資格的民眾，應盡速前往施打。不過徐耀昌就指出，第一到第四類階種人員中，疫苗施打的第二類對象包含村里長或議員等對象，苗栗縣都是依照中央疫情指揮中心所公布的規範實施，絕無特權存在，希望各界不要誤會，村里長與議員等人本身就存在需要施打的必要性，絕無特權施打情形。

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