　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猝死頻傳苗栗出現疫苗緩打潮！接種率慘剩3成　衛生局疾呼快來打

▲▼高雄展覽館20日施打疫苗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲各地因施打疫苗而猝死意外頻傳，苗栗接種率相較於第一天施打僅剩3成。（圖／翻攝臉書）

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

各縣市疫苗15日開打以來迄今，不斷傳出有長者施打疫苗後出現不適而猝死的情形發生，各縣市也陸續出現疫苗緩打潮，苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，目前75歲以上的長者已施打3098人，相比第一天接種率大約為80%，接種率僅剩3成多，苗栗縣也出現3位因施打疫苗而死亡的案例，不過詳細的死亡原因仍有待釐清，仍呼籲只要有符合資格的民眾踴躍前往接種。

各地因施打疫苗後而猝死的意外頻傳，苗栗縣也出現3位因施打疫苗而死亡的案例，縣長徐耀昌對此回應，現階段已有3098位長者已施打疫苗，雖然出現3名長者因施打疫苗而死亡，不過是否與疫苗相關，仍有待醫療專家做進一步的調查釐清，仍然呼籲只要符合接種資格的民眾應踴躍前往施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管如此，苗栗縣仍出現疫苗緩打潮，張蕊仙表示，21日截至上午11點為止已施打的長者為143位，相較於第一天開打的接種率達80%，現今接種率僅剩3成多，儘管苗栗縣仍有新增因疫苗施打後出現不良反應的現象，不過並未新增死亡，因此仍喊話希望符合資格的民眾可以踴躍前往施打。

縣長徐耀昌也透露，在4月12日至5月9日已自費接種第一劑疫苗的民眾，可以攜帶接種黃卡、身分證與健保卡至合約醫院預約接種第二劑疫苗，並再次呼籲只要符合第一到第四類的施打資格的民眾，應盡速前往施打。不過徐耀昌就指出，第一到第四類階種人員中，疫苗施打的第二類對象包含村里長或議員等對象，苗栗縣都是依照中央疫情指揮中心所公布的規範實施，絕無特權存在，希望各界不要誤會，村里長與議員等人本身就存在需要施打的必要性，絕無特權施打情形。

茶樹精油乾洗手組，陪你一起防疫

ET快訊
童仲彥自豪「一夜11次」今認下海拍AV！　前妻說法被挖出
參加驅疫祈福法會染疫！里長夫妻接觸6縣市　他打坐1小時也確診
快訊／易致災「滯留鋒」要來了！　氣象局17:30啟動大規模豪
禾馨公布北市衛生局對話　局長忍不住發飆：得寸進尺
「一中承諾書」曝光！　台駐港辦7人拒簽遭要求返台
快訊／柯文哲轟中央：不負責任！　他要跟進盧秀燕做這件事
快訊／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」　衛生局曝死因
北農群聚柯文哲甩鍋「一半來自新北基隆」　林右昌怒：很不爽！
一圖看新北疫情趨勢　侯友宜示警「這三區」有向外發展跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孕婦即起可打莫德納？　莊人祥公布「確定順位」：只有這些人可以

雲林孕婦接種可任選AZ或莫德納　第二批AZ今起為80歲長者施打

北農45人確診風暴掃高雄！貨運司機、卸貨工挫咧等　匡列125人

「報一下」成績！男同學下秒突「1動作」嚇壞她　3年後甜瞎眾人

驅疫法會染疫！彰化里長夫妻接觸6縣市　他打坐1小時也確診

快訊／易致災「滯留鋒」要來了！　氣象局17:30啟動大規模豪雨作業

自助餐便當店應設「紙餐具回收設施」10／1上路　不配合最高罰30萬

以為買到肉鬆！她一開餅乾「整袋粉末」成屑屑包　網解答長知識了

還好有羅智強救援！補教名師笑「民進黨運氣好」：從慘敗中逆轉

追雷神人捕捉「閃電雲瀑琉璃光」　夜伏阿里山網狂讚：好夢幻呀

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

孕婦即起可打莫德納？　莊人祥公布「確定順位」：只有這些人可以

雲林孕婦接種可任選AZ或莫德納　第二批AZ今起為80歲長者施打

北農45人確診風暴掃高雄！貨運司機、卸貨工挫咧等　匡列125人

「報一下」成績！男同學下秒突「1動作」嚇壞她　3年後甜瞎眾人

驅疫法會染疫！彰化里長夫妻接觸6縣市　他打坐1小時也確診

快訊／易致災「滯留鋒」要來了！　氣象局17:30啟動大規模豪雨作業

自助餐便當店應設「紙餐具回收設施」10／1上路　不配合最高罰30萬

以為買到肉鬆！她一開餅乾「整袋粉末」成屑屑包　網解答長知識了

還好有羅智強救援！補教名師笑「民進黨運氣好」：從慘敗中逆轉

追雷神人捕捉「閃電雲瀑琉璃光」　夜伏阿里山網狂讚：好夢幻呀

孕婦即起可打莫德納？　莊人祥公布「確定順位」：只有這些人可以

雲林孕婦接種可任選AZ或莫德納　第二批AZ今起為80歲長者施打

鼓勵北市民接種「沒三期實驗國產疫苗」？柯文哲沈默：沒魚蝦也好⋯

七六人黯然淘汰　恩比德：付出所有沒有遺憾

加芥末吃尚讚！桃園人私藏排隊涼麵　Q嫩麵條吸滿療癒麻香超涮嘴

疫情讓你感到不安？　專家教你「這樣吃」遠離焦慮

美洲盃智利國腳被爆召妓帶回房激戰　主帥駁斥：是來剪毛的！

北市「超強泰式銅板美食」也推外送！3分店滿555元免費送到家

北農45人確診風暴掃高雄！貨運司機、卸貨工挫咧等　匡列125人

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點...有接觸者快來！

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

醫：6/28不會降回二級了

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

今增75本土「新北38例最多」　各縣市分佈曝光！

陳時中：不規劃縣市解封　低風險場域擬鬆綁

護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」曝原因

628解封？　網揭：飯店餐廳全訂滿了

這類人打噴嚏次數增　醫：恐是染疫症狀

天天包裹地獄　物流員工眼神死

禾馨駁喬疫苗　公布跟北市衛生局對話

更多熱門

相關新聞

禾馨淪為犧牲品？林思宏回應了

禾馨淪為犧牲品？林思宏回應了

禾馨醫療集團被爆偷打疫苗，台北市長柯文哲更爆料是立委高嘉瑜關說，禾馨醫療集團營運長林思宏今（21日)召開記者會澄清，並公布與台北市衛生局的LINE對話紀錄自清，當被媒體問及會不會覺得自己成為好心肝診所與市府的犧牲品，林思宏表示，今天不是要針對市府做什麼，而是他認為10天烏賊戰演變下來，好像禾馨是做了非常不道德的事情，因此決定召開記者會還原始末。

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

台南市5行政區鄰長優先施打疫苗

台南市5行政區鄰長優先施打疫苗

檢察長偷打疫苗？基層嗆告要求拔官

檢察長偷打疫苗？基層嗆告要求拔官

北市衛生局「想多給20瓶疫苗」拜託禾馨打完

北市衛生局「想多給20瓶疫苗」拜託禾馨打完

關鍵字：

疫苗猝死疫苗緩打潮

讀者迴響

熱門新聞

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

醫：6/28不會降回二級了

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面