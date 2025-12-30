羅唯仁涉洩漏台積電機密　股票、不動產遭扣押！檢近期將傳喚

▲台積電前資深副總羅唯仁帶槍投靠，高檢署近期將傳喚。（圖／翻攝工研院）



記者吳銘峯／台北報導

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，今年中退休後卻帶槍投靠對手英特爾公司擔任研發副總。高檢署懷疑他帶著台積電先進技術投靠，有洩漏國安機密的問題，已經分案偵辦。檢方並於11月底帶隊搜索羅唯仁的住處，並扣得部分機密資料，也聲請查扣他的股票及不動產獲准，案情將向上發展。

身為護國神山的台積電，在今年中爆發內鬼工程師案件。曾經在台積電工作8年的工程師陳力銘，之後轉往日商東京威力公司行銷部門任職，利用人脈聯繫仍在台積電的學弟吳秉駿、戈一平，以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密。

由於台積電2奈米製程機密，攸關台灣高端半導體產業的核心技術，屬於《國家安全法》中規範的「國家核心關鍵技術」；再加上陳男竊得機密後，直接供應給日本公司，所以這起內鬼案升高為國家安全層級。檢方偵辦後，自7月間對3人聲請羈押獲准，全案於8月底起訴後，目前3人仍遭智慧財產商業法院羈押中，未來將面對7年以上重刑。

而羅唯仁雖在內鬼工程師案發前退休，但他卻在案發後跳槽進英特爾。又傳出羅唯仁在退休前動用高階主管的職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。案情爆發後引起注意，台灣高等檢察署智財分署隨即分案進行偵辦。

據了解，檢方於11月底已經發動偵查作為，搜索羅唯仁於台北市、新竹竹北市的住處、居所，並帶回有關2奈米、A16、A14奈米部分機密資料；此外，檢方也已經向法院聲請扣押羅唯仁持有的股票、名下不動產，業界粗估，這批資產超過20億元。

另外羅唯仁具有美國籍身分，他在跳槽英特爾前已經移居美國，依照檢方偵辦腳步，近期內將會傳喚羅唯仁前來應訊，倘若傳喚不到就會開出拘票，若又拘提不到，檢方可能會對他發布通緝。