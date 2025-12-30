　
社會 社會焦點 保障人權

羅唯仁涉洩漏台積電機密　股票、不動產遭扣押！檢近期將傳喚

▲▼台積電前資深副總羅唯仁。（圖／翻攝工研院）

▲台積電前資深副總羅唯仁帶槍投靠，高檢署近期將傳喚。（圖／翻攝工研院）

記者吳銘峯／台北報導

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，今年中退休後卻帶槍投靠對手英特爾公司擔任研發副總。高檢署懷疑他帶著台積電先進技術投靠，有洩漏國安機密的問題，已經分案偵辦。檢方並於11月底帶隊搜索羅唯仁的住處，並扣得部分機密資料，也聲請查扣他的股票及不動產獲准，案情將向上發展。

身為護國神山的台積電，在今年中爆發內鬼工程師案件。曾經在台積電工作8年的工程師陳力銘，之後轉往日商東京威力公司行銷部門任職，利用人脈聯繫仍在台積電的學弟吳秉駿、戈一平，以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密。

由於台積電2奈米製程機密，攸關台灣高端半導體產業的核心技術，屬於《國家安全法》中規範的「國家核心關鍵技術」；再加上陳男竊得機密後，直接供應給日本公司，所以這起內鬼案升高為國家安全層級。檢方偵辦後，自7月間對3人聲請羈押獲准，全案於8月底起訴後，目前3人仍遭智慧財產商業法院羈押中，未來將面對7年以上重刑。

而羅唯仁雖在內鬼工程師案發前退休，但他卻在案發後跳槽進英特爾。又傳出羅唯仁在退休前動用高階主管的職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。案情爆發後引起注意，台灣高等檢察署智財分署隨即分案進行偵辦。

據了解，檢方於11月底已經發動偵查作為，搜索羅唯仁於台北市、新竹竹北市的住處、居所，並帶回有關2奈米、A16、A14奈米部分機密資料；此外，檢方也已經向法院聲請扣押羅唯仁持有的股票、名下不動產，業界粗估，這批資產超過20億元。

另外羅唯仁具有美國籍身分，他在跳槽英特爾前已經移居美國，依照檢方偵辦腳步，近期內將會傳喚羅唯仁前來應訊，倘若傳喚不到就會開出拘票，若又拘提不到，檢方可能會對他發布通緝。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

毒駕逆向撞死警遭重判　高院撤銷發回國民法官更審

男子黃國維於2024年7月間，吸食「喪屍煙彈」等毒品後，駕駛賓士車在三重區逆向高速對撞1輛巡邏警車，造成1位警員傷重不治、是國內官警遭「喪屍煙彈」毒駕殉職首例。一審國民法官將黃男重判有期徒刑18年6月，案經上訴，高等法院認為全案適用法律有疑義，將全案撤銷，發回新北地院國民法官更審，成為國民法官案件遭二審撤銷發回的首例。

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

台積電獨強成國安問題　謝金河：催生被動式ETF大型化

即／台中新光三越氣爆真相曝　總公司總公司等13人起訴

羅唯仁遭偵辦！傳家中搜出先進製程資料

法律人權台積電羅唯仁國安法機密智慧財產分署起訴台灣高等檢察署

