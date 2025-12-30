　
社會 社會焦點 保障人權

中國海警14艘船侵擾台灣周邊海域　海巡署艦艇多點監控防堵

記者張君豪／台北報導

中國人民解放軍東部戰區29日上午7時30分發布實施聯合軍事演訓，期間多艘中國海警船活動頻繁。海巡署表示，已於第一時間偵獲共計14艘海警船，分別侵擾臺灣周邊海域，並接近馬祖、金門、烏坵及東沙等外離島限制水域線附近。海巡署隨即啟動應變機制，調度14艘海巡艦艇前往各相關海域預置對應，採取「一對一」併航監控方式，全程緊盯中國海警船動態，並視情派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，與國防部密切協同監控相關海空情勢。

▲台海巡署艦艇與中國海警艦隊對峙全程監控。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台海巡署艦艇與中國海警艦隊對峙全程監控。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

海巡署指出，在嚴密部署與即時應處下，所有航行於我國周邊海域的國內外船舶均能安全通行，未受到任何騷擾或威脅，確保海上交通秩序與航行安全。

▲台海巡署艦艇與中國海警艦隊對峙全程監控。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署強調，中國頻繁以軍事演訓方式對周邊國家進行恫嚇施壓，已對印太地區和平與穩定造成衝擊。本次軍演亦對我國海域船舶航行安全及漁民生命安全產生高度風險，海巡署將持續保持高度警戒，全力應對相關挑釁行為、並將持續與國防部及其他國安單位通力合作，確保海上航道安全與順暢，堅定捍衛國家主權，保障民眾生命與財產安全。

▲台海巡署艦艇與中國海警艦隊對峙全程監控。（圖／記者張君豪翻攝）

