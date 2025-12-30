仇家在撞球館！少年撂3男持球棒痛毆　桃警2小時逮4嫌

▲桃園市某撞球館昨晚發生青少年持球棒鬥毆事件，警方在車上起出做案用球棒等證物。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中正路上撞球館昨（29）日發生兩派青少年鬥毆事件，林姓少年疑似不滿被打傷，獲悉對方在撞球場出現後，邀集曾姓男子等3名友人前往撞球場持球棒痛毆被害少年，導致身體多處擦挫傷勢，警方獲報後立即出動快打部隊到場，於2小時內查獲涉案4人到案，訊後依傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，林姓少年與被害人都是未成年且休學中，先前因打架衝突已送辦處理中，但林姓少年心有未甘，昨晚得知對方再次出現在撞球館，邀集22歲曾姓男子等3名友人前往尋仇，持球棒將對方少男痛毆一頓，隨即鳥獸散逃離現場。

▲桃園警方查獲作案用鋁製球棒等證物。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局武陵派出所獲報後啟動快打部隊趕抵現場，除將被害少年送醫治療，調閱監視器鎖定林姓少年與曾姓男子等4人逃逸方向，於2小時內將涉案4人等查緝到案，並在曾姓男子車內起獲作案用球棒等證物，全案依傷害罪嫌法移送桃檢偵辦。

▲桃園警方出動快打部隊迅速拘捕涉案4人到案。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局重申，暴力零容忍，絕不容許暴力違法行為危害社會治安，違者必深究嚴辦，籲請民眾切勿以身試法。