最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強涉貪1289多萬，若一罪一罰，刑期可達499年2個月。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控涉及132起弊案，狂撈1289多萬賄款，一審認定他涉貪134次，若一罪一罰，刑期可達499年2個月。不料，溫志強以100萬元交保後，未被限制出境，直到二審未出席，才發現他早在10月搭機前往香港。

二審開庭人蒸發 家屬坦言10月就失聯

台中高分院本月24日首次準備庭，但溫志強未出庭，家屬才坦言溫10月就失聯，且「行蹤不明」。一審時，溫承認收錢，但否認洩密、圍標及違背職務收賄等指控。

今年8月一審審結後，因溫交保時未被裁定限制出境出海，苗檢曾建議二審檢察官聲請科技監控。如今溫缺席，法官調閱出入境資料才發現，溫早在10月底就搭機飛往香港。至於是否發布通緝，後續將視卷證資料裁定。

交保沒限出境 法官調紀錄才驚覺早飛香港

檢方指控，温志強2018年連任三灣鄉長，至2021年期間，利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能，以及甄選清潔隊隊員機會，涉及工程案收賄129起、人事案2起、洗錢案1起，不法獲利合計達1289萬8100元。

偵查期間，溫遭羈押，審理時裁定百萬元交保，今年8月審結，法官認定他涉犯貪汙等罪共134次犯行，分判處10月至10年6個月不等，褫奪公權4年，但因仍有其他案件在審理，有合併執行可能，所以尚未裁決應執行刑期。