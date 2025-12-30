　
社會 社會焦點 保障人權

偽簽羅一鈞裝熟！女看護誆疫情中心秘書　詐癌患家屬可喬病床

▲▼疾管署疫情週報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署署長羅一鈞遭人偽造簽名，用來向病患家屬詐財。（資料照／疾管署提供）

記者劉昌松／台北報導

女看護黃冠禎佯稱曾在中央疫情指揮中心當過秘書，還偽造疾病管制署署長羅一鈞的簽名，營造自己與「國民女婿」羅一鈞關係緊密的假象，向病患家屬膨風可以幫忙關說病房，詐得5萬2千元和蛋糕，案經羅一鈞和受騙家屬提告，台北地檢署30日依詐欺取財、偽造文書等罪起訴黃女。

起訴指出，現年40歲的黃冠禎得知1名女學生的父親疑似罹患癌症，需要住院檢查，從2024年8月27日起，用暱稱「黃桃子」的LINE帳號，向女學生謊稱自己曾是新冠疫情期間的指揮中心秘書、疾管署秘書，跟衛生福利部、臺大醫院高層很熟，可以幫忙安排病房床位，但需要女學生提供費用打點。

女學生信以為真，8月30日就用網銀匯款5萬元給黃冠禎，女學生父親住院後，又在9月29日在台大醫院內，親自交付現金2千元和蛋糕給黃冠禎，後來女學生懷疑自己受騙，黃冠禎為了取信女學生，又在2025年8月18日，在自己的IG帳號「peachonly」秀出一張台大自費同意書，上面的連帶保證人有「羅一鈞」的簽名。

事件經媒體報導後，當時還任職疾管署副署長的羅一鈞特地在記者會中公開簽名，證明「字沒有這麼醜」，並表示不認識黃冠禎，也不喜歡關說、喬床的特權人士，所以從不幫親友喬病床。黃冠禎則是在犯行鬧大後坦承不諱，並已歸還詐得款項中的3萬元。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

羅一鈞簽名偽造病床詐騙

