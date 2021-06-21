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遭北市指控「部分違規施打」要開罰！禾馨駁斥：依正規管道申訴

記者黃凱翊／綜合報導

台北市副市長黃珊珊21日證實，北市政風處報告，禾馨4家診所確實有打到一部分非機構人員，就是所謂關係企業，相關違規部分會依法裁處。禾馨在21日下午召開記者會緊急澄清，每次施打對象都有造冊上傳，「自認都是符合施打的基層人員」，若北市府要開罰，將依正規管道提出申訴。

▲▼禾馨醫療集團爆出立委關說違法偷打疫苗疑雲，禾馨醫療營運長林思宏6/21出面召開記者會說明事發原委，並公開接種疫苗者名冊。（圖／記者湯興漢攝）

▲禾馨醫療集團爆出立委關說違法偷打疫苗疑雲，禾馨醫療營運長林思宏6/21出面召開記者會說明事發原委，並公開接種疫苗者名冊。（圖／記者湯興漢攝）

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台北市政府19日召開記者會公布疫苗濫打一案的懲處，政風處長沈鳳樑說，當時就是發給這好心肝、小禾馨、合眾這3家診所，好心肝診所於6月7日、8日取得115瓶，小禾馨集團4家診所分別於5月底、6月初分批取得85瓶，和眾診所於6月8日取得2瓶疫苗，過程中有「中央級某民意代表」跟北市衛生局長黃世傑轉達小禾馨的疫苗要求。

雖然台北市政府19日下午對外公布疫苗濫打一案的懲處，但其實政風處19日當時仍在調查，禾馨診所拿了疫苗之後，當時是否有違規施打在非一至三類人員身上。台北市副市長黃珊珊21日證實，北市政風處報告，禾馨4家診所確實有打到一部分非機構人員，就是所謂關係企業，相關違規部分會依法裁處。

▲▼禾馨醫療集團爆出立委關說違法偷打疫苗疑雲，禾馨醫療營運長林思宏6/21出召面開記者會說明事發原委。（圖／記者湯興漢攝）

▲禾馨醫療集團爆出立委關說違法偷打疫苗疑雲，禾馨醫療營運長林思宏6/21出召面開記者會說明事發原委。（圖／記者湯興漢攝）

禾馨醫療營運長林思宏親自出面說明，5/30禾馨同仁得到振奮消息，說有機會能拿到疫苗，跟台北市衛生局整個對話過程都有，可以看得到，第一次對方有告訴我們說哪些人施打，且還說接種人數至少要10人開一瓶，甚至還說「真的實在對不起你們，上周疫苗真的太少」。5/31則通知禾馨能自己來領，且說因為這兩天疫苗物流都被中央調走，稱讚禾馨非常有效率。

林思宏強調，我們每次疫苗都有經過衛生局同意撥補，事實上，針對每次施打的對象都有告知衛生局，名冊每次也都有上傳，可看到施打對象是誰。他強調，若我們要偷打，我們的名冊就不要上傳，所有名冊衛生局都知道，但卻無法清楚交代，所以禾馨才覺得必須自清，把這次很多對話紀錄提供出來。

林思宏表示，黃珊珊副市長說施打名冊有某一部份不符合人員，但從公布的對話記錄裡面可以發現，我們自認為我們施打的都是符合的基層人員，裡面包含醫事人員非醫事人員，市府有權力針對我們施打名冊認為不符合來進行開罰，但禾馨也有權利來申訴，政風處若認為禾馨有施打不符的，禾馨將會按正規管道提出申訴，林思宏強調，如此一來才符合民主政治典範。
 

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