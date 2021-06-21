快訊／禾馨秀「打疫苗883人名單」　怒批：按規定施打還要出來說明？

記者賴文萱／台北報導

台北市長柯文哲19日爆料，禾馨診所曾找民進黨立委高嘉瑜喬85瓶疫苗，禾馨醫療營運長林思宏出面替高嘉瑜喊冤，強調絕非關說，並透露也曾找「大安區立委」幫忙卻遭拒。為了消除外界質疑，禾馨診所今（20）日下午3時召開記者會說明，並公布跟台北市衛生局人員完整對話紀錄及秀出883名施打疫苗的名單。

▲禾馨醫療集團爆出立委關說違法偷打疫苗疑雲，禾馨醫療營運長林思宏6/21出面召開記者會說明事發原委，並公開接種疫苗者名冊。（圖／記者湯興漢攝）

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禾馨醫療營運長林思宏今下午親自出面說明，回歸禾馨基本的初衷，做為第一線人員，我們的主要服務對象是孕、產婦，生產數佔台北30-40%，為了讓孕、產婦到我們醫院做產檢或生產都非常安全，也希望建築一個母嬰安全環境，所以必須藉由疫苗施打才有辦法達到最有效預防。

這次禾馨醫療相關單位共有883人施打疫苗，他強調每個人都是按照規定施打，施打名冊個資身分證字號有碼掉，不過，每次施打時間地點都有詳載。

▼禾馨診所秀施打名冊駁違規。（圖／截自ETtoday直播）

林思宏說，我們可以把它拿出來讓社會大眾檢視，就是因為禾馨施打的每一劑都有清楚造冊，怒批，不知道為什麼清楚造冊，也按照規定施打，還必須在這邊開記者會跟大家說明。

不過，在這次883人名單中，屬於禾馨醫事人員約是400多人，其餘400多人是非醫事人員。林思宏對此表示，不管是醫事人員、非醫事人員，只要在醫療體系工作的人都符合，重申禾馨施打對象都有符合資格。若北市要對不符合所謂一到三類人員開罰，林思宏則說，他可以開罰，我們也有權利申訴。

林思宏最後說，若我們真的想要偷打，就不會每次、每天都把所有施打的人員造冊上傳，直接蓋掉就好，因為我們不上傳，他們就不知道我們打了誰，何必上傳讓他們知道我偷打？他說，這次最後一次禾馨醫療針對這件事情發言，我們認為有必要自清，告訴大家我們怎麼打疫苗，打在誰身上。

▲▼禾馨公布完整與衛生局對話。（圖／攝影中心攝）

另外，林思宏當場公布跟北市衛生局人員完整對話紀錄。5/30禾馨同仁得到振奮消息，說有機會能拿到疫苗，跟台北市衛生局整個對話過程都有，可以看得到，第一次對方有告訴我們說哪些人施打，且還說接種人數至少要10人開一瓶，甚至還說「真的實在對不起你們，上周疫苗真的太少」。5/31則通知禾馨能自己來領，且說因為這兩天疫苗物流都被中央調走，稱讚禾馨非常有效率。

林思宏強調，我們每次疫苗都有經過衛生局同意撥補，事實上，針對每次施打的對象都有告知衛生局，名冊每次也都有上傳，可看到施打對象是誰。他強調，若我們要偷打，我們的名冊就不要上傳，所有名冊衛生局都知道，但卻無法清楚交代，所以禾馨才覺得必須自清，把這次很多對話紀錄提供出來。

▼禾馨與衛生局領取疫苗對話紀錄。（圖／禾馨提供）

林思宏說，禾馨領了85瓶疫苗，事實上都有一定的先後過程，第一次40瓶，是經過討論，可以先打醫事人員，還有每單位2位行政人員，共有413人，所以衛生局給出40瓶，說可打440人，應該是夠的。之後第二次10瓶、第三次15瓶、第四次15瓶、第五次5瓶，整個過程都有所有截圖佐證。





▲禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者陳家祥攝）