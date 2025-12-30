　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新光三越5死慘案！「奪命2關鍵因素」曝光　怪手+電動電纜剪釀氣爆

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新光三越氣爆現場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中新光三越2月間發生嚴重氣爆，釀成5死35傷的慘劇！台中地檢署30日偵結，將新光三越總公司、新光三越中港店相關管理、承攬人員共13人，依照過失致死、職業安全衛生法等罪嫌提出公訴。根據檢方調查，怪手扯落瓦斯管線、電動電纜剪產生的火花為釀禍2關鍵因素。

根據檢方調查，新光三越中港店許姓店長2024年11月11日簽辦「新光三越台中中港店2025春季改裝案」，規劃對11樓、12樓櫃位進行改裝，而改裝工程由協鑫室內裝修設計公司負責承包12樓，拆除工程則由豐厚工程行承攬後轉包給鎮合工程有限公司施作。新光三越總公司及中港店為了配合營運需求，在沒有申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫情況下，就讓相關廠商於2025年2月9日閉館後進場施工。

▲新光三越中港店氣爆，檢方30日起訴13人。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

▲瓦斯斷管現場照片。（圖／記者白珈陽翻攝）

瓦斯漏氣檢知器早拆了 2處瓦斯總開關沒關

而新光三越中港店施工現場原先設置在天花板內的瓦斯漏氣檢知器，早在施工前就由相關廠商拆除，並未設置任何替代防護措施，施工場域並無瓦斯監測設備。欣中天然氣則依據新光三越中港店人員的申請，於同年2月10日拆除12樓美食櫃位瓦斯表，並封塞表後管線，但瓦斯表前的表外管仍充滿瓦斯。

鎮合公司王姓包商2月13日上午8時許，指派李姓怪手司機進行拆除作業，而瓦斯管線緊鄰天花板、怪手作業高度高於管線埋設位置，相關作業人員卻沒有採取必要防護或改以人工方式施工，室內裝修設計公司陳姓負責人、中港莊姓、李姓店鋪管理當天上午10時20分左右，也沒有聯繫瓦斯公司或是調閱管線圖說，僅目視巡查並關閉部分分岐開關，漏掉12樓2處瓦斯總開關，導致瓦斯主幹管持續供氣。

▲新光三越中港店氣爆，檢方30日起訴13人。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

▲瓦斯斷管整體樣貌。（圖／記者白珈陽翻攝）

怪手司機扯落瓦斯主幹管 電動電纜剪冒火花秒引爆

28分鐘過後，李姓怪手司機當天上午10時48分操作不慎，當場將「雪嶽山」櫃位上方天花板內的瓦斯主幹管暨分岐管扯落，造成瓦斯持續外洩並蓄積在天花板上方空間，導致不知情的黃姓水電工人同日11時33分許，在「想想咖哩」櫃位前使用電動電纜剪剪除電線時，因電纜剪運轉產生的火花引燃已達爆炸濃度之瓦斯，引發氣爆。

▲新光三越中港店氣爆，檢方30日起訴13人。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

▲瓦斯斷管旁的雪嶽山櫃位內發現小型怪手。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢方認為，新光三越是全國性大型企業，中港店更是國內規模最大、客流最密集的百貨據點，客流最密集之百貨據點，理應以最高標準落實公共安全及施工管理，但是本案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有之監督責任，致安全審查機制全面失靈。被告等人於施工前、中未盡查核、監督與防護義務，管理疏失層層堆疊，最終釀成我國百貨史上最嚴重之公共安全事故，嚴重動搖社會對大型企業公共安全管理之信賴，將13名被告依照過失致死、職業安全衛生法等罪嫌起訴。

▲新光三越中港店氣爆，檢方30日起訴13人。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

▲天花板內發現電動剪。（圖／記者白珈陽翻攝）

12/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

昔日百貨店王新光三越今年2月發生重大氣爆案件，台中地檢署歷經10個月偵查，今起訴新光三越總公司以及幹部、承包商等13人。起訴書揭露了這場悲劇前的驚悚細節，其中，不幸殉職的23歲林姓女樓管，在氣爆前早已盡責通報，還與另一名33歲陳姓男課長前往察看，沒想到雙雙慘死。

