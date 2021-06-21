禾馨公開對話紀錄！衛生局人員求「幫打20瓶疫苗」：不然我們就慘了

記者趙于婷／台北報導

禾馨醫療被台北市政府點名違規施打疫苗！營運長林思宏今（21日）召開記者會，出示與北市府衛生局所有對話紀錄，對話紀錄顯現，市府承辦人員主動詢問：「你們還可以再幫忙打20瓶疫苗嗎？」禾馨則回覆：「明天可打嗎？」但市府人員卻回：「一定要今天，拜託，不然我們就慘了。」

▲禾馨醫療營運長林思宏出面說明施打疫苗事件。（圖／記者湯興漢攝）

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林思宏今拿出厚厚一疊和市府的完整對話紀錄，明確說明85瓶疫苗如何拿到，第一次40瓶經過討論施打醫事人員，打440人，第二次10瓶，第三次和第四次15瓶和五次的5瓶，都有明確和衛生局溝通。林思宏強調，所有疫苗取得都是有完整對話紀錄，且衛生局還是請禾馨自行去領疫苗。

他特別提到，北市府有透過訊息主動詢問：「你們還可以再幫忙打20瓶疫苗嗎？」林思宏說，「收到詢問的員工說要問我，有鑑於當天已經是晚上20：40，很多同仁已經下班，回覆今天不行，明天可打嗎？」結果市府人員反而回說「一定要今天，拜託，不然我們就慘了。」「為啥慘了？因為市長講今天一定要打完。」

林思宏也提到，禾馨是台北市最大的基層醫療院所，一開始沒有疫苗可以打，管理階層積極替院內同仁爭取合法疫苗，每一次跟衛生局基層承辦溝通，「合法拿到疫苗就開打，我們不停有在造冊，開瓶就會打完。」

林思宏強調，整件事情希望回歸基本初衷，作為第一線人員，希望孕產婦到醫院產檢和生產一樣，都是非常安全的。他拿出8百多位施打名冊反問「我們都有清楚造冊，不知道為何清楚造冊，還要在這邊開記者會？」

而針對北市府副市長黃珊珊指控禾馨施打名冊中，有某部分不符合人員。林思宏也說：「自認為我們施打都是符合資格的人員，裡面包含醫事人員和非醫事人員，市府有權力針對施打名冊不符合開罰，我們也有權利申訴，名單都可以公佈，如果市府認為施打不符合，會按正規管道申訴。」