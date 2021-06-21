降級後入境要強制快篩！金門縣長喊話中央：給地方更多彈性原則

記者林名揚、林冠吟／金門報導

台灣本土疫情終於有趨緩趨勢，指揮中心7日宣布台灣本土病例新增75例，由於三級警戒延至28日，各縣市政府也傳出是否需要分區解封或微解封的聲音，金門縣縣長楊鎮浯表示，原則上仍希望全國標準一致，若全國不同步的話，沒有縣市能夠獨善其身，此外，如果標準不一致，也會因管制措施不同，造成防疫與管理上的困擾。

▲金門縣是否有可能進行微解封調整，縣長楊鎮浯回應原則上仍希望全國標準一致。（圖／記者林名揚翻攝）



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楊鎮浯表示，金門縣希望在全國一致的架構下，對現有的疫情管制作為來調整，同時也希望中央能夠賦予各地方的防疫指揮中心，更多的彈性與更多的因地制宜的處理原則，若未來假設真的降級，也意味著縣市之間人員的流動會趨於頻繁，因此金門縣也會要求在台灣各地往離島的機場，進行全面強制快篩，以因應降級之後可能產生的人流流動。

另對於美國所捐贈的250萬劑疫苗以抵台，縣府對此是否會有特殊做為或將特殊對象列為優先施打人員，楊鎮浯也回應，縣府已函請中央將施打對象下修至65歲，並將孕婦優先納入莫德納疫苗的施打對象，另也會爭取重大傷病或因特殊疾病須往台金治療的鄉親，優先納入施打對象。最後，擴大解釋第一線人員，將村里幹事、鄰長、義消、義警等人員，納入優先施打疫苗對象。

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