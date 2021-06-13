AZ疫苗空運抵金門！　縣長楊鎮浯PO「室外開箱照」網傻眼：完了

▲楊鎮浯分享疫苗抵達照，卻遭質疑在室外開箱。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本於4日贈送台灣124萬劑AZ疫苗，並於11日深夜分配至各縣市，金門首批獲配發11200劑疫苗12日運抵，縣長楊鎮浯也在臉書分享「開箱照」，卻遭網友質疑讓疫苗曝曬在大太陽下，「不怕整批報銷？」對此，楊鎮浯臉書小編也出面回應了。

金門縣長楊鎮浯12日在臉書表示，日本捐贈124萬劑AZ疫苗即將開打，金門首批獲配發1萬1200劑，根據中央規定，將開放給第一類至第六類公費對象進行施打，另外也分享了疫苗接種策略等。不過卻被網友發現，工作人員直接在大太陽底下開箱，甚至還有網友分享官員在戶外與疫苗進行合照的畫面，引發熱議。

不少網友紛紛在楊鎮浯臉書痛批，「集體合照是哪個SOP」、「你的冷鏈呢？你知道你可能觸犯刑法§130，準備好被起訴了嗎？」、「AZ疫苗的保存溫度是2到8度，在戶外打卡查驗、用沒有低溫控管的座車運送，疫苗變質了誰負責？」、「疫苗恆溫保護好比拍照重要吧」、「作什麼秀，大太陽底下開箱」、「整批報銷了吧！人家用保溫櫃載來結果你讓他們曬太陽」。

對此，楊鎮浯臉書小編也在留言區解釋，「所有疫苗運送過程都有一定的SOP，中央及地方皆依規定使用保冷箱、冰寶、溫度監視片及冷凍監視片進行疫苗保存溫度之監控。12日下午，衛生局依作業規範前往金門貨運站接貨，並載運至局裡儲存庫前陰涼處開箱清點。經開箱檢查箱中的溫度監視卡、冷凍監視片等，確認保冷措施一切完善後才可入庫，故請鄉親放心。」

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