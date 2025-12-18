明全台有雨！　今「下最大」地區曝

▲今天迎風面地區降雨增加。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員賴欣國指出，今天基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率；周五、周六南方水氣上來，各地有機會降雨。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周五晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天東北季風影響，桃園以北、東半部有短暫或零星短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率；周五、周六東北季風減弱，南方水氣上來，各地有機會降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



賴欣國說，周日東北季風影響，影響到下周一，降雨以桃園以北、東半部、恆春半島為主；其中周日雨勢比較明顯，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率。

賴欣國提到，下周二東北季風稍減弱，基隆北海岸、東北部、東部有局部短暫雨，大台北山區、東南部、恆春半島有零星短暫雨；下周三東北季風增強，桃園以北、東北部、東部、恆春半島有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨。