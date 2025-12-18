　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲今天迎風面地區降雨增加。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員賴欣國指出，今天基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率；周五、周六南方水氣上來，各地有機會降雨。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周五晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天東北季風影響，桃園以北、東半部有短暫或零星短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率；周五、周六東北季風減弱，南方水氣上來，各地有機會降雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

賴欣國說，周日東北季風影響，影響到下周一，降雨以桃園以北、東半部、恆春半島為主；其中周日雨勢比較明顯，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率。

賴欣國提到，下周二東北季風稍減弱，基隆北海岸、東北部、東部有局部短暫雨，大台北山區、東南部、恆春半島有零星短暫雨；下周三東北季風增強，桃園以北、東北部、東部、恆春半島有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才閃辭6天...李明峯驚傳血濺摩鐵　急送醫
《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面
台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台下2天！　「雨最大」時間曝

秀朗橋下驚見藍腹鷴！　柳丁哥哥嘆：最傻眼路殺

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

北市1醫院年終6個月＋2萬現金！院長加碼高級甜點　眾人直呼羨慕

青山王祭正妹女警爆紅！本尊身分曝光　曾被封「警界黃霄雲」

網瘋傳「市場都在用500假鈔」對比圖　真相出爐！

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

當「AI」進入醫療　資誠：資安風險防護成焦點　

企業拼留才　信義房屋、微星科技打造友善職場獲肯定

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

全台下2天！　「雨最大」時間曝

秀朗橋下驚見藍腹鷴！　柳丁哥哥嘆：最傻眼路殺

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

北市1醫院年終6個月＋2萬現金！院長加碼高級甜點　眾人直呼羨慕

青山王祭正妹女警爆紅！本尊身分曝光　曾被封「警界黃霄雲」

網瘋傳「市場都在用500假鈔」對比圖　真相出爐！

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

當「AI」進入醫療　資誠：資安風險防護成焦點　

企業拼留才　信義房屋、微星科技打造友善職場獲肯定

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

全台下2天！　「雨最大」時間曝

秀朗橋下驚見藍腹鷴！　柳丁哥哥嘆：最傻眼路殺

賴清德「掀桌」　 民主憲政走進無解死胡同

快訊／汐止知名社區深夜失火　烈燄吞噬5樓民宅

美股全面收黑！那指重挫418點　台積電ADR狂跌近3.5％

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

北市1醫院年終6個月＋2萬現金！院長加碼高級甜點　眾人直呼羨慕

養髮必看！「3要＆3不要」讓你遠離落髮困擾

青山王祭正妹女警爆紅！本尊身分曝光　曾被封「警界黃霄雲」

李明峯閃辭局長「血濺摩鐵」手傷送醫　醫院回應

【超罕見】漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

生活熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

3波東北季風快速變天　全台轉雨

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

內科營業15年MoooonRiver宣布熄燈！

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

很多年輕人「不會1技能」都找人幫忙！網搖頭

更多熱門

相關新聞

3波東北季風快速變天　全台轉雨

3波東北季風快速變天　全台轉雨

東北季風再接力，中央氣象署表示，明天（18日）迎風面水氣增多，東北部地區下雨時間長、有局部較大雨勢發生機率，預計19日（周五）之後有較多水氣接近台灣，全台降雨機率提高。專家也示警，未來10天天氣變化快，尤其19日之後全台有雨。

跨年可能「明顯北極冷空氣外流」　最新預測曝

跨年可能「明顯北極冷空氣外流」　最新預測曝

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

今變天！　「全台有雨」時間曝

今變天！　「全台有雨」時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

「最會推責任」星座Top3！

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面

3波東北季風快速變天　全台轉雨

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面