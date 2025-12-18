日網友找零收到「謎之硬幣」　台灣人一眼認出：誰投的啦

記者黃翊婷／綜合報導

一名日本網友日前分享一件生活趣事，某次收到找零時，發現一枚「謎之硬幣」，原本以為是100日圓，但仔細一看才發現不是。文章公開之後吸引多達1.4萬人按讚，台灣網友更是一眼認出「謎之硬幣」就是我國的5元硬幣，並留言表示，「哪個混蛋用這個投幣的啦？有夠丟臉的」、「台灣的5元硬幣很神奇的」。

▲原PO收到找零時，意外發現一枚台灣的5元硬幣。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文無關。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

一名日本網友14日在X上發文，表示收到100日圓找零時，發現居然有一枚「謎之硬幣」。該名網友還貼出「謎之硬幣」的照片，只見上面刻有蔣公側像，以及鑄造年份「中華民國七十八年」。

文章公開之後吸引多達1.4萬人按讚，立刻就有台灣網友發現這是我國的5元硬幣，大家紛紛留言表示，「哪個混蛋用這個投幣的啦？有夠丟臉的」、「神秘新台幣」、「應該重量大小一樣，有人投錯了」、「這是我們台灣的5元硬幣」、「台灣的5元硬幣很神奇的，就算我這個台灣人，也在日本收過被當成100日元找給我的5元銅板」。

還有不少網友開玩笑道，「這是台灣在召喚你，來台灣旅行吧」、「換算下來大約是25日圓，大損」。原PO也親自在留言區笑回，查了一下確認是台灣的5元硬幣，「說真的，這是怎麼回事？哈哈哈。」