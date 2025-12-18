　
背LV郵差包被笑笨！大姑每看必酸「落伍的包」　全場幫反擊

▲百貨公司,購物,周年慶,消費,櫃姐,一列一休（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，自己一直很喜歡LV郵差包，猶豫許久終於下手購買；沒想到，每次背出門，就會成為大姑冷嘲熱諷的目標。

圓夢買心儀包包　卻被親友冷嘲熱諷

網友無奈指出，「一直很喜歡LV的郵差包，想了很久終於下手，但只要每次背出去，大姑看到就會一直嘲笑。」

她表示，大姑不只一次吐槽該款包「早就不流行了」，還酸她「花那麼多錢買落伍的包，真是笨」，讓她氣到直言，「真的很想給她巴下去。」

經典不退流行　酸言多半來自嫉妒

貼文曝光後，引來大量網友聲援，紛紛洗版直呼「她不懂名牌，長青款，不走流行路線啦」、「懟回去，笑她不懂classic和vintage」、「買東西是用來讓自己快樂的，不是要討好別人的，你表現得無感，她就自討沒趣了」、「因為你大姑買不起，也就只能酸言酸語，原諒她嫉妒的心態」、「她好膚淺。買東西是買自己喜歡，不是跟流行」、「經典就是經典，不識貨，何來落伍之說」、「吃不到葡萄說葡萄酸」、「經典款永遠不會落伍，這幾年包包漲的兇，大姑可能沒擁有過」。

LV Pochette Métis自2012 年推出以來，一直是品牌最具代表性的單品之一。這類被稱為「經典長青款」的包款，其二手市場保值度極高，與隨季節更迭的快時尚完全不同。在精品界，經典款的價值在於其文化符號與工藝傳承，而非短期的流行趨勢。

12/16 全台詐欺最新數據

461 1 8866 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「鮑魚達人」棄保潛逃　疑官警護航！檢調出手了
快訊／「國家警報」響！19:32發生規模5.1地震　最大震度
快訊／有感搖晃　19:32發生地震！
剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒
一晚掉3顆牙算不算受虐？　兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

LV包經典款大姑嘲笑網友聲援郵差包

