當年人手1台！「日本旅遊神器」年底結束營業　他嘆：生意一直不錯

▲攜帶Wi-Fi上網分享器，是許多台灣人去日本旅遊的回憶。（圖／翻攝Wi-Ho特樂通臉書）

網搜小組／劉維榛報導

以往出國旅遊，租借Wi-Fi分享器是主流選擇，但eSIM、漫遊使用更方便，導致租用人數下滑。出國上網神器「Wi-Ho特樂通」台灣分公司宣布將於2025年底正式結束營業，這讓旅日達人林氏璧感嘆，它開啟了日本旅人人手一機的年代，讓旅伴「離不開3公尺」，網友也湧入直呼「時代的眼淚！」

「Wi-Ho特樂通」在臉書粉專遺憾宣布，因配合日本總公司整體營運策略調整，「Wi-Ho!特樂通股份有限公司將於2025年12月31日正式結束營業」，相關粉專線上服務也在年底最後一天結束。

對此，林氏璧也在粉專發文感慨，「還記得藍鑽石，小紅機嗎？」當年特樂通來台灣可說是開啟了去日本上網人手一台分享器的年代，而分享器最大的副作用就是「所有旅伴為了上網都不會離開你超過3公尺，想放生都不能放生這樣！」

林氏璧透露，儘管後來SIM卡當道、eSIM興起，其實特樂通也有跟上腳步提供服務，聽聞生意也一直不錯，無奈這次因為日本總公司營運策略而關掉，讓他直言「真的覺得蠻可惜的」，只能盼著未來在日本旅遊時還可再相遇。

底下網友直呼，「當年很喜歡使用特樂通，感覺是出現eSIM後，改變了旅人的使用習慣，導致生意轉變」、「疫情前就是看您的推薦都使用這一家，真的是時代的眼淚啊」、「算是一個時代的結束吧，需求從來沒有變，只是滿足需求的方式從WiFi機轉變成手機開漫遊/SIM卡/eSIM了」、「以前都是租Wiho機耶，現在都直接開漫遊了」、「第一次用是2013年，最後一次是2023年，我看到時代的淚水」。