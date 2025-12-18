　
第一次壞壞「痛完1狀況崩潰」　男友狂換姿勢！妹子：沒爽感

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲第一次愛愛，原PO痛完覺得想上廁所。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友無奈直呼，第一次愛愛完，疼痛過後「很想大便」，後來又與男友發生關係，也特意換不同姿勢看看，她同樣出現「想尿尿、想上廁所」的感覺，完全沒有外界形容的愉悅體驗，讓原PO相當困惑。事實上，有醫師提醒，性行為後症狀加劇時，很可能已感染泌尿道。

一名女網友在Dcard透露，與男友第一次發生性行為，過程出現撕裂傷的疼痛，甚至頻頻想上大號，讓她十分崩潰哀號「沒有想像中那種很爽的感覺！」

之後兩人又嘗試兩次親密連結，原PO還提前上好廁所，「但還是只有想大便跟尿尿的感覺」，本以為是姿勢的關係導致，「試著換過很多姿勢，但都無法改善。」對此，原PO求問其他女孩們是否有類似經歷，「有人知道怎麼改善嗎？」

文章一出，釣出過來人分享，「的確偶爾會有這種感覺，主要是因為陰道與直腸靠太近的關係」、「想尿尿是快高潮；想大便是因為壓迫到腸子之類的，很正常的哦」、「我第一次之後的幾次也是想大便，多做幾次就不會了」、「腿被抬起來的話會很想尿尿」、「想尿尿的話，試看看接受，想像尿出來也沒關係，反而會慢慢舒服」。

國外健康網站《Prevention》訪問美國加州南部性健康與生存醫學中心主任Michael Krychman博士時，他表示性愛的確可能引起小便需求增多，主要有以下4種成因：

1.體位壓迫膀胱

特定性愛姿勢容易壓迫到膀胱，特別是當伴侶體型較壯碩時，更容易產生尿意。建議可調整體位，例如從男上女下改為女上男下，即可有效緩解不適。

2.荷爾蒙變化導致陰道乾澀

更年期女性因雌激素分泌減少，容易造成泌尿系統黏膜乾燥，進而產生頻尿感。此時可適度使用潤滑液或含雌激素的外用藥物來改善症狀。

3.泌尿道或陰道感染

如果排尿時伴隨疼痛、灼熱感，或尿液出現異味及白灰色分泌物，可能是感染徵兆，應儘速就醫檢查。

4.骨盆底肌鬆弛造成子宮脫垂

若經常有尿意但尿量不多，可能是子宮脫垂所致。這通常因年齡增長、多次生產或其他因素，導致支撐子宮的肌肉力量減弱，使子宮部分滑入陰道並壓迫膀胱。輕微症狀通常無需治療，但若影響日常生活，醫師會評估是否需要手術矯正。

此外，《Hello醫師》專欄指出，當出現頻尿、尿急，或性行為後症狀加劇時，很可能已感染泌尿道，需要儘速就醫治療。若同時出現發燒、發冷、血尿或腰痠背痛等狀況，恐已引發腎臟感染，務必立即就醫。

12/16 全台詐欺最新數據

